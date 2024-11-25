300 человек застряли в аэропортах: два новосибирских рейса задержали из-за метели в Норильске

Прокуратура организовала надзорные мероприятия Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В аэропорту Норильска, на севере Красноярского края, задержали два новосибирских рейса из-за метели. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании «Сибирь» и «Нордстар» в города Москву, Красноярск, Новосибирск, Сочи и из городов Москвы, Новосибирска, Красноярска. Более 500 пассажиров ожидают вылета воздушных судов в Норильске, — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре НГС рассказали, что речь идёт о двух самолётах авиакомпании S7 Airlines.

— Один рейс — 160 пассажиров, из них два ребёнка. Это рейс из Новосибирска. Второй рейс — в Новосибирск из Норильска, 147 пассажиров, — объяснили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.