«Утро начинается не с кофе»: понедельник встретил новосибирцев пробками — изучаем карту

Утром в понедельник, 25 ноября, водители застряли в огромной пробке на улице Большевистской в направлении Речного вокзала. Длина затора — более четырех километров. На карте 2ГИС дорога отмечена красным от остановки «Храм Михаила Архангела» до пересечения Большевистской с улицей Маковского.
На момент публикации, по информации 2ГИС и «Яндекс Пробки», пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов.
Утренняя пробка собралась на площади Кирова, захватив также улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.
— Утро начинается не с кофе, — написал по этому поводу пользователь 2ГИС Егор К.
На Винаповском мосту тоже затор, усугубленный ДТП; традиционно встали в пробке водители на площади Труда и площади Энергетиков. Появилась пробка и на Октябрьском мосту в сторону правого берега.
22 ноября из-за отрегулированных по-новому светофоров на площади Кирова появились огромные пробки. Жители жаловались, что стоят по 90 секунд, а едут по 45 секунд.