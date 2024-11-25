«Утро начинается не с кофе»: понедельник встретил новосибирцев пробками — изучаем карту

Из-за пробок время ожидания общественного транспорта тоже увеличилось Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром в понедельник, 25 ноября, водители застряли в огромной пробке на улице Большевистской в направлении Речного вокзала. Длина затора — более четырех километров. На карте 2ГИС дорога отмечена красным от остановки «Храм Михаила Архангела» до пересечения Большевистской с улицей Маковского.

Почти все проблемные участки дорог оказались в заторах Источник: 2ГИС











На момент публикации, по информации 2ГИС и «Яндекс Пробки», пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов.

Утренняя пробка собралась на площади Кирова, захватив также улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

— Утро начинается не с кофе, — написал по этому поводу пользователь 2ГИС Егор К.

На Винаповском мосту тоже затор, усугубленный ДТП; традиционно встали в пробке водители на площади Труда и площади Энергетиков. Появилась пробка и на Октябрьском мосту в сторону правого берега.