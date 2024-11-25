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Дороги и транспорт «Утро начинается не с кофе»: понедельник встретил новосибирцев пробками — изучаем карту

«Утро начинается не с кофе»: понедельник встретил новосибирцев пробками — изучаем карту

Длина пробки на улице Большевистской — 4,4 километра

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41 комментарий

Из-за пробок время ожидания общественного транспорта тоже увеличилось

Утром в понедельник, 25 ноября, водители застряли в огромной пробке на улице Большевистской в направлении Речного вокзала. Длина затора — более четырех километров. На карте 2ГИС дорога отмечена красным от остановки «Храм Михаила Архангела» до пересечения Большевистской с улицей Маковского.

Почти все проблемные участки дорог оказались в заторах

На момент публикации, по информации 2ГИС и «Яндекс Пробки», пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов.

Утренняя пробка собралась на площади Кирова, захватив также улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

— Утро начинается не с кофе, — написал по этому поводу пользователь 2ГИС Егор К.

На Винаповском мосту тоже затор, усугубленный ДТП; традиционно встали в пробке водители на площади Труда и площади Энергетиков. Появилась пробка и на Октябрьском мосту в сторону правого берега.

22 ноября из-за отрегулированных по-новому светофоров на площади Кирова появились огромные пробки. Жители жаловались, что стоят по 90 секунд, а едут по 45 секунд.

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Новосибирск Пробки Улица Большевистская Площадь Кирова в Новосибирске Площадь Труда
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Комментарии
41
Yumare
18 часов
Нужно переходить работать на удалёнку, дистанционку и фриланс. Но это временно. К 2030 году обещали построить 20 новых станций метро, потерпеть осталось совсем немного...
Татьяна 53
16 часов
Вот уж точно в чём стабильность, так это в пробках.
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