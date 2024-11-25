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Дороги и транспорт Названы самые популярные транспортные маршруты в Новосибирске — инфографика

Названы самые популярные транспортные маршруты в Новосибирске — инфографика

Публикуем рейтинг самых востребованных и невостребованных маршрутов

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58 комментариев

Трамвай № 13 перевез более 5 миллионов пассажиров за 9 месяцев

Стали известны самые популярные маршруты общественного транспорта в Новосибирске. Соответствующий список НГС предоставили в мэрии города.

По данным властей за 9 месяцев 2024 года, в категории троллейбусов наибольшее количество пассажиров перевез маршрут № 5, который за отчетный период обслужил 5,048 миллиона человек. За ним следуют маршруты № 8 с 4,528 миллиона и № 23 с 3,989 миллиона пассажиров.

Трамваи тоже не отстают. Лидером среди них стал трамвай № 13, который перевез 5,186 миллиона пассажиров. На втором месте — маршрут № 15 с 3,612 миллиона. Замыкает тройку лидеров трамвай № 18 — 3,114 миллиона пассажиров.

У автобусных маршрутов, хоть и уступают троллейбусам и трамваям по числу перевезенных пассажиров, тоже есть свои лидеры. Первое место занял автобус № 96, который перевез за 9 месяцев 3,252 миллиона пассажиров. За ним идут маршруты № 45 — 2,996 миллиона пассажиров и № 54 — 3,09 миллиона.

Тем не менее, не все маршруты могут похвастаться высоким пассажиропотоком. Так, среди троллейбусов наименьшим спросом пользуется маршрут № 24 — 0,339 миллиона перевезенных пассажиров за 9 месяцев. Среди трамваев аутсайдер — маршрут № 11, который перевез 0,345 миллиона человек. Самым непопулярным автобусным маршрутом стал № 65 — он перевез всего 0,162 миллиона пассажиров.

Ранее НГС писал о том, водителей какого общественного транспорта не хватает в Новосибирске больше всего.

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Комментарии
58
Гость ᠌
16 часов
Того, кто в таком виде составил или сформулировал - под суд надо. За очковтирательство и прочее лгбт.
Harlan
17 часов
Ага! 52-й автобус - самый невостребованный маршрут. Особенно, если учесть, что это - единственный маршрут соединяющий Ельцовку, "Низ" Шлюза и "Верх" Академа. То, что он ходит раз в час и реже, видимо, для недооптимизаторов - слабоволнующий фактор. Чуть погоджя объявят это маршрут экономически невыгодным и уберут его.
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