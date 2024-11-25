Названы самые популярные транспортные маршруты в Новосибирске — инфографика

Трамвай № 13 перевез более 5 миллионов пассажиров за 9 месяцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стали известны самые популярные маршруты общественного транспорта в Новосибирске. Соответствующий список НГС предоставили в мэрии города.

По данным властей за 9 месяцев 2024 года, в категории троллейбусов наибольшее количество пассажиров перевез маршрут № 5, который за отчетный период обслужил 5,048 миллиона человек. За ним следуют маршруты № 8 с 4,528 миллиона и № 23 с 3,989 миллиона пассажиров.

Трамваи тоже не отстают. Лидером среди них стал трамвай № 13, который перевез 5,186 миллиона пассажиров. На втором месте — маршрут № 15 с 3,612 миллиона. Замыкает тройку лидеров трамвай № 18 — 3,114 миллиона пассажиров.

У автобусных маршрутов, хоть и уступают троллейбусам и трамваям по числу перевезенных пассажиров, тоже есть свои лидеры. Первое место занял автобус № 96, который перевез за 9 месяцев 3,252 миллиона пассажиров. За ним идут маршруты № 45 — 2,996 миллиона пассажиров и № 54 — 3,09 миллиона.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Тем не менее, не все маршруты могут похвастаться высоким пассажиропотоком. Так, среди троллейбусов наименьшим спросом пользуется маршрут № 24 — 0,339 миллиона перевезенных пассажиров за 9 месяцев. Среди трамваев аутсайдер — маршрут № 11, который перевез 0,345 миллиона человек. Самым непопулярным автобусным маршрутом стал № 65 — он перевез всего 0,162 миллиона пассажиров.