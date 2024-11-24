Аэропорт и хоккей: в Новосибирске на маршрут выйдет трамвай с яркими рисунками — разглядываем транспорт

В Новосибирске на следующей неделе выйдет на линию трамвай с нарисованными достопримечательностями города. С одной стороны, на корпусе общественного транспорта появится аэропорт и ЛДС, с другой — НОВАТ.

Обновленный трамвай с яркими рисунками выйдет на маршрут во вторник, 26 ноября, заметить его можно будет на маршрутах № 11 и 14. Транспорт разрисовал НГС в коллаборации с брендом одежды «Свобода», принт именно с их футболок поместили на трамвай.