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Дороги и транспорт Аэропорт и хоккей: в Новосибирске на маршрут выйдет трамвай с яркими рисунками — разглядываем транспорт

Аэропорт и хоккей: в Новосибирске на маршрут выйдет трамвай с яркими рисунками — разглядываем транспорт

Закончить работу должны в ближайшие дни

7 268
48 комментариев

С двух сторон трамвай украсят яркими рисунками с достопримечательностями города

В Новосибирске на следующей неделе выйдет на линию трамвай с нарисованными достопримечательностями города. С одной стороны, на корпусе общественного транспорта появится аэропорт и ЛДС, с другой — НОВАТ.

Обновленный трамвай с яркими рисунками выйдет на маршрут во вторник, 26 ноября, заметить его можно будет на маршрутах № 11 и 14. Транспорт разрисовал НГС в коллаборации с брендом одежды «Свобода», принт именно с их футболок поместили на трамвай.

Сейчас художник заканчивает рисовать аэропорт Толмачево и узнаваемый зеленый самолет авиакомпании S7

На трамвае появятся главные достопримечательности Новосибирска

Транспорт можно будет увидеть уже во вторник на маршрутах № 11 и 14

Не забыли и о хоккейной команде «Сибирь» и новом ЛДС. Рядом также появится Бугринский мост

С другой стороны трамвай украшают животные, в том числе лев, который совсем недавно появился в Новосибирском зоопарке

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Комментарии
48
Француз22
24 ноября, 17:39
Бред какой то ! Сделали из общественного транспорта цирк. Обклеен всякой рекламой. Уже никто не смотрит на неё. Застряли где то в начале 90-х. Нет такого ни в Европе, ни в США. Зачем уподобляться странам третьего мира, где всё размалевано. Ходят новые трамваи и троллейбусы - не трожьте !
Гость
24 ноября, 16:46
Безвкусица везде и во всем ! К слову, весь город *разукрашен* такими прелестями. Сплошной фантик, от рекламы до вывесок.
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