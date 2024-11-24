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Дороги и транспорт Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой — карта

Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой — карта

На территории нельзя будет возводить капитальные здания

7 457
30 комментариев

Горожане страдают из-за пробок на участках

Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой. Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Согласно документу, в целях реконструкции двух улиц зарезервировали участки по улице 2-й Станционной от дома № 29 до улицы Большой и участки по улице Большой от улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца.

Примерно так выглядит территория, которую зарезервировали власти

Участки зарезервировали на три года, общая площадь территории составила порядка 143 тысяч квадратных метров. Теперь на земле в течение этого времени нельзя возводить капитальные здания.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу реконструкции улиц.

Недавно власти рассказали, как планируют бороться с пробками из-за железнодорожных переездов вблизи улицы Станционной. По данным мэрии, развязка еще не разрабатывается, но планируется строительство дороги по улице Дукача от улицы Титова до улицы Станционной с путепроводом над железной дорогой.

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Комментарии
30
За державу обидно!
24 ноября, 10:28
Врут,как дышат! Сначала выдали разрешения на строительство человейников на улице Большая ,как раз напротив где начинается Дивногорский и помечено красным на фото и уже усиленно застраивают. Назвали очередной быдлострой,как всегда красиво-"Самоцветы". А Большая колом стоит-ни уехать ни приехать--от и до Димитровского моста,почти круглосуточно.И Дивногорский и Новомарусино с окрестностями-превратились и ДАЛЬШЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ в невыездные гетто,особенно для тех,кто ездит на общественном транспорте. Но кудрявцевы и К,как всегда -пыль в глаза и лапша на уши......
Zemb
24 ноября, 11:08
чё там со школой на дивногорском?
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