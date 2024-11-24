Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой — карта

Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой. Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Согласно документу, в целях реконструкции двух улиц зарезервировали участки по улице 2-й Станционной от дома № 29 до улицы Большой и участки по улице Большой от улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца.
Участки зарезервировали на три года, общая площадь территории составила порядка 143 тысяч квадратных метров. Теперь на земле в течение этого времени нельзя возводить капитальные здания.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу реконструкции улиц.
Недавно власти рассказали, как планируют бороться с пробками из-за железнодорожных переездов вблизи улицы Станционной. По данным мэрии, развязка еще не разрабатывается, но планируется строительство дороги по улице Дукача от улицы Титова до улицы Станционной с путепроводом над железной дорогой.