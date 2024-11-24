Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой — карта

Горожане страдают из-за пробок на участках Источник: Artur Kim, Николь Николаева / 2ГИС











Власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой. Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Согласно документу, в целях реконструкции двух улиц зарезервировали участки по улице 2-й Станционной от дома № 29 до улицы Большой и участки по улице Большой от улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца.

Примерно так выглядит территория, которую зарезервировали власти Источник: «Яндекс.Карты»

Участки зарезервировали на три года, общая площадь территории составила порядка 143 тысяч квадратных метров. Теперь на земле в течение этого времени нельзя возводить капитальные здания.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу реконструкции улиц.