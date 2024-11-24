«Надо делать его полностью муниципальным»: новосибирцы предложили идеи, чтобы решить проблемы с общественным транспортом

Дефицит водителей есть на всех видах общественного транспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материалы НГС о дефиците водителей транспорта и о сокращении маршрутов троллейбуса № 24. Горожане возмущены текущим положением вещей и уверены, что ситуация будет становиться только хуже. Мы собрали самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под публикациями.

Многие горожане уверены, что проблемы с дефицитом водителей транспорта кроются в условиях труда, в частности, в размере зарплаты:

— Водителей хватает! Зарплат не хватает для водителей, — пишет пользователь с ником ПРО.

— Работать на автобусе по таким пробкам и улицам — так себе затея. И 100 тысяч рублей тут не помогут, — убежден пользователь 10436257.

— Платите нормально — по рынку. Сделайте две смены водителей за оклад и будет всем счастье, — советует Гость.

Другая часть новосибирцев призывает власти более тщательно подойти к проблеме с общественным транспортом:

— А организовать работу по-другому не пробовали? Или сейчас у всего транспорта будет восьмичасовой рабочий день, а раньше и позже — пешочком? , — задается вопросом читатель НГС.

— Давно надо убирать коммерческий транспорт — это инфраструктура, а не средство заработка. Транспорт нужно сделать муниципальным, — пишет AMZ.

— Закупайте новый транспорт, и водители с удовольствием вернутся, — уверен Гость.