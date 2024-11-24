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Дороги и транспорт «Надо делать его полностью муниципальным»: новосибирцы предложили идеи, чтобы решить проблемы с общественным транспортом

«Надо делать его полностью муниципальным»: новосибирцы предложили идеи, чтобы решить проблемы с общественным транспортом

Горожане призывают власти поднять зарплаты водителям и более детально погрузиться в проблему

5 702
205 комментариев

Дефицит водителей есть на всех видах общественного транспорта

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материалы НГС о дефиците водителей транспорта и о сокращении маршрутов троллейбуса № 24. Горожане возмущены текущим положением вещей и уверены, что ситуация будет становиться только хуже. Мы собрали самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под публикациями.

Многие горожане уверены, что проблемы с дефицитом водителей транспорта кроются в условиях труда, в частности, в размере зарплаты:

— Водителей хватает! Зарплат не хватает для водителей, — пишет пользователь с ником ПРО.

— Работать на автобусе по таким пробкам и улицам — так себе затея. И 100 тысяч рублей тут не помогут, — убежден пользователь 10436257.

— Платите нормально — по рынку. Сделайте две смены водителей за оклад и будет всем счастье, — советует Гость.

Другая часть новосибирцев призывает власти более тщательно подойти к проблеме с общественным транспортом:

— А организовать работу по-другому не пробовали? Или сейчас у всего транспорта будет восьмичасовой рабочий день, а раньше и позже — пешочком? , — задается вопросом читатель НГС.

— Давно надо убирать коммерческий транспорт — это инфраструктура, а не средство заработка. Транспорт нужно сделать муниципальным, — пишет AMZ.

— Закупайте новый транспорт, и водители с удовольствием вернутся, — уверен Гость.

Ранее НГС рассказывал, на каких маршрутах в Новосибирске увеличат количество транспорта в 2025 году.

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Новосибирск Общественный транспорт Дефицит водителей Водители
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Комментарии
205
Объективный наблюдатель
24 ноября, 18:00
Коммерсантов в сфере ОТ и в целом дорожной сфере быть не должно. Это социальная функция . Впрочем как и не должно их быть в ни под каким соусом в дорожной сфере. Достаточно посмотреть как у нас лепят, по другому не скажешь дорожные знаки , что бы понять что все это просто распил денег! Про платные дороги в стране и говорить не хочется, это преступление ограничивать свободное передвижение в стране. собянин уже в Москве во всю строительство таких дорог начал . тестируют.....
За державу обидно!
24 ноября, 19:16
Совет : 1.Начать надо с нашего извечно нерешаемого-"Дураки и дороги",решим ,считай полдела сделали,но с дураками надо с самого верха решать 2.Запретить все стройки в городе ,кроме больниц,поликлиник,школ,детсадов,стадионов и дворцов спорта. 3.Вместо росгвардии,которая сидит в казармах увеличить штат ГАИ и дать им полномочия штрафовать без оформления протоколов ,хотя бы суммы до 10 тысяч руб. Время на протокол сегодня уходит до 20минут.И штрафовать за каждое нарушение,в том числе и те которые ежедневно выкладывает НГС. 4.Убрать из города фуры,длиномеры и многотонники. 5. На частный транспорт,который используют для перевозки пассажиров брать только водителей 1 класса и значит вернуть экзамены на классность и профпригодность. 6.ОТ обновлять за счёт сбора штрафов за неправильную парковку и штрафы эти увеличить кратно И последнее верните недра народу и власть сделайте народной,как было раньше .
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