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Площадь Кирова заблокировали огромные пробки

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Дороги и транспорт «Стояли утром, постоим и сейчас»: площадь Кирова заблокировали огромные пробки в Новосибирске

«Стояли утром, постоим и сейчас»: площадь Кирова заблокировали огромные пробки в Новосибирске

Вечером 22 ноября в этом месте вновь собрались пробки

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4 комментария

Сибиряки обвиняют в заторах новые светофоры

На площади Кирова вечером 22 ноября вновь собрались большие пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Утром 22 ноября на кольце заработали новые светофоры в стороны улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев, которые усложнили ситуацию с пробками. В мэрии пообещали отрегулировать их работу к сегодняшнему вечеру, однако заторов избежать не удалось.

Новосибирцы очень недовольны частыми пробками на площади Кирова

По данным карт 2ГИС, на момент публикации пробки образовались на улице Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Судя по комментариям пользователей, на движение затруднено уже несколько часов. Некоторые продолжают винить новые светофоры.

— Стояли утром, постоим и сейчас, — написала сибирячка Дарья.

— Обменяюсь машиной с тем, кто уже проехал пробку (с моей доплатой), — потерял всякую надежду доехать до дома новосибирец.

— Светофор поставили, теперь от левобержки стоять будем каждый день по вечерам, — недовольна пользовательница Елена.

— Ужасно, когда это уже закончится. Не возможно доехать до дома, — устал от пробок один из горожан.

— Вот так скоро всех пересадят на трамваи, — отшучивается Илья.

Ситуация с пробками в Новосибирске оценивается в 6 баллов из 10. Большие заторы также образовались на улице Ватутина, Немировича-Данченко, Проезде Энергетиков, Большевисткой и Красном проспекте. Также пробка собралась на улице Русская в микрорайоне Шлюз.

Ранее в пробках встала площадь Труда.

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Комментарии
7
лёлик я
1 минута
Так проблема в одаренных водятлах
eskimos
5 минут
и ещё скукожится. бгггггг
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