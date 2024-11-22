Ключевая роль: в Новосибирске на 80% обновили троллейбусный парк — насколько больше стало пассажиров

В городе всё меньше старых троллейбусов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске почти на 80% обновили троллейбусный парк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. За два города в городе появилось 258 новых троллейбусов модели «Горожанин» с увеличенным автономным ходов.

С 2022 года в Новосибирск поставили 258 новых троллейбусов. Из них 58 поступили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а 200 — по лизинговым контрактам.

— Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них установлены современные системы кондиционирования, отопления, бескондукторной оплаты. И самое главное — возможность автономного хода. Это позволяет улучшить транспортную доступность отдаленных микрорайонов, куда раньше троллейбусы дойти не могли, — процитировали в пресс-службе мэра Максима Кудрявцева.

По словам главы города, троллейбус сейчас играет ключевую роль в развитии общественного транспорта. Этот транспорт был выбран, в том числе из-за разветвленной контактной сети. А то, что «Горожане» могут ездить автономно, позволяет увеличить протяженность маршрутов и при этом не вкладываться в строительство контактной сети.

— Новыми машинами «Горожанин» укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как «Снегири», «Родники», «Плющихинский», «Стрижи», жилые массивы «Новомарусино», «Дивногорский», Южно-Чемской и на улице Выборной. Подключение крупных жилмассивов дало нам существенное увеличение пассажиропотока, — отметил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

По итогам 10 месяцев 2024 года пассажиропоток на троллейбусе вырос на 20%.

Мэрия Новосибирска относит к плюсам троллейбусов то, что они работают стабильно, так как находятся на муниципальных контрактах. В этом случае мэрия строго регламентирует количество рейсов и время работы маршрутов. Михаил Никулин добавил, что сейчас троллейбусы имеют лучшие показатели по соблюдению расписания.