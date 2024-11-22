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Дороги и транспорт Режим работы светофоров на Кирова поменяют — утром они вызвали пробки

Режим работы светофоров на Кирова поменяют — утром они вызвали пробки

Регулировку закончат сегодня вечером

1 791
13 комментариев

Площадь Кирова — одна из проблемных зон Затулинки

В Новосибирске поменяют режим работы светофоров на площади Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Сегодня, 22 ноября, утром из-за них появились огромные пробки. Жители жаловались, что стоят по 90 секунд, а едут по 45 секунд.

Как рассказали в администрации города, новые светофоры были установлены вчера, 21 ноября. Цель была создать безопасность организации движения через улицу Петухова и трамвайные пути.

— Сегодня бригада подрядчиков и специалисты МБУ «Городской центр организации дорожного движения» проводят регулировку режима работы светофоров, — отметили в мэрии города.

Закончить регулировать планируют к сегодняшнему вечеру. Пропускную способность движения на пересечении улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев улучшат. МБУ «ГЦОДД» принесли извинения за доставленные неудобства.

Помимо площади Кирова на Затулинке, собираются пробки на перекрестке Петухова и Советского шоссе. В мэрии рассказали, как планируют решать эту проблему.

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Комментарии
13
Гость
1 час
Хосспади , кож у них мозгов хватит убрать эти клумбы посреди дорого и сделать перекресток нормальный(е)
Гость
1 час
Блин, а сразу нельзя было ?
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