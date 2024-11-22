Режим работы светофоров на Кирова поменяют — утром они вызвали пробки

Площадь Кирова — одна из проблемных зон Затулинки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске поменяют режим работы светофоров на площади Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Сегодня, 22 ноября, утром из-за них появились огромные пробки. Жители жаловались, что стоят по 90 секунд, а едут по 45 секунд.

Как рассказали в администрации города, новые светофоры были установлены вчера, 21 ноября. Цель была создать безопасность организации движения через улицу Петухова и трамвайные пути.

— Сегодня бригада подрядчиков и специалисты МБУ «Городской центр организации дорожного движения» проводят регулировку режима работы светофоров, — отметили в мэрии города.

Закончить регулировать планируют к сегодняшнему вечеру. Пропускную способность движения на пересечении улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев улучшат. МБУ «ГЦОДД» принесли извинения за доставленные неудобства.