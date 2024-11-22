Красный свет по 90 секунд: на площади Кирова из-за новых светофоров собрались пробки — жители в печали и в заторах

На Затулинке ухудшается ситуация с пробками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на площади Кирова сегодня, 22 ноября, заработали новые светофоры. На них посыпались массовые жалобы, а жители вновь встали в огромные пробки. Светофоры работают для всех сторон на кольце, то есть для улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

Площадь Кирова этой осенью обрела звание «второго кольца ада» из-за постоянных пробок. Сегодня затор там появился рано утром, и, судя по информации 2ГИС, уже несколько часов площадь стоит. В сообщениях новосибирцы винят новые светофоры.

В пробках стоят уже несколько часов Источник: «2ГИС»











— Пацаны заказывали светофоры. Пожалуйста. Думаю, еще регулировать тайминг будут, — отметил новосибирец.

— Со светофором-то лучше, конечно, стало, теперь все стоят во всех направлениях, — написал пользователь «2ГИС».

Многие в сообщениях возмущены из-за тайминга. Красный свет сделали по 90 секунд.

— Надеюсь, что просто нужно время на регулировку интервалов, только вчера поставили все-таки, — верит в лучшее местный житель.

— Замуровали нас, мы как должны выезжать, по-вашему? — спрашивает сибиряк.

Корреспондент NGS.RU направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.