НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

с-з.

 757мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Нежные подарки на День матери
Деньги от кандидата в мэры
Кто строит новую Россию
Неудачное удаление зуба
Шикарные коттеджи на продаже
Куда пропал Усатый в каске
Зажечь на корпоративе — советы
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Красный свет по 90 секунд: на площади Кирова из-за новых светофоров собрались пробки — жители в печали и в заторах

Красный свет по 90 секунд: на площади Кирова из-за новых светофоров собрались пробки — жители в печали и в заторах

Новосибирцы оставили десятки возмущенных комментариев

1 788
19 комментариев

На Затулинке ухудшается ситуация с пробками

В Новосибирске на площади Кирова сегодня, 22 ноября, заработали новые светофоры. На них посыпались массовые жалобы, а жители вновь встали в огромные пробки. Светофоры работают для всех сторон на кольце, то есть для улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

Площадь Кирова этой осенью обрела звание «второго кольца ада» из-за постоянных пробок. Сегодня затор там появился рано утром, и, судя по информации 2ГИС, уже несколько часов площадь стоит. В сообщениях новосибирцы винят новые светофоры.

В пробках стоят уже несколько часов

— Пацаны заказывали светофоры. Пожалуйста. Думаю, еще регулировать тайминг будут, — отметил новосибирец.

— Со светофором-то лучше, конечно, стало, теперь все стоят во всех направлениях, — написал пользователь «2ГИС».

Многие в сообщениях возмущены из-за тайминга. Красный свет сделали по 90 секунд.

— Надеюсь, что просто нужно время на регулировку интервалов, только вчера поставили все-таки, — верит в лучшее местный житель.

— Замуровали нас, мы как должны выезжать, по-вашему? — спрашивает сибиряк.

Корреспондент NGS.RU направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Помимо площади Кирова на Затулинке, собираются пробки на перекрестке Петухова и Советского шоссе. В мэрии рассказали, как планируют решать эту проблему.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дороги Пробки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Почётный гражданин Левосибирска
36 минут
Ну, так светофоры поставить дешевле, чем сделать обыкновенный перекресток с постоянно разрешенным правым поворотом.
Ваня Хельсин
26 минут
Тов. автомобилисты, быстро вспоминаем правила проезда регулируемого перекрестка с круговым движением! Помните, что при включении разрешающего сигнала светофора (или соответствующего указания регулировщика) водители обязаны уступить дорогу автомобилям, завершающим маневр через круговое движение — съезжать с перекрестка такие транспортные средства успевают не всегда оперативно, но таковы правила (пункт 13.8 ПДД). т.е. при работающем светофоре теперь кольцо главное!!! Знаки приоритета при работающем светофоре не действуют!!! По кольцу проезжаем, съезжаем, не тормозим
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Sergey,52

Лилия,48

Юля,24

Ульяна,42

Энн,54

Катерина ,50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление