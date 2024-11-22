В Новосибирске закончили ремонт трёх надземных переходов — фото

Ремонт трёх надземных пешеходных переходов завершили в Новосибирске. Об этом сообщили в МКУ «Гормост».
— Пешеходные мосты на улице Большевистской рядом с остановкой общественного транспорта «Завод торгового оборудования», на Бердском шоссе у остановки «Звёздная» и на дамбе Димитровского моста отремонтированы, — говорится в сообщении.
В ходе ремонта рабочие обновили светопрозрачное ограждение, покрасили все металлические и железобетонные конструкций, отремонтировали ступени, установили освещение и смонтировали системы видеонаблюдения.
Ранее НГС писал о том, на что Новосибирская область получит деньги до конца 2027 года.