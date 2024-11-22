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Дороги и транспорт В Новосибирске закончили ремонт трёх надземных переходов — фото

В Новосибирске закончили ремонт трёх надземных переходов — фото

Все объекты взяты на гарантию

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2 комментария

На мостах установили освещение и смонтировали видеонаблюдение

Ремонт трёх надземных пешеходных переходов завершили в Новосибирске. Об этом сообщили в МКУ «Гормост».

— Пешеходные мосты на улице Большевистской рядом с остановкой общественного транспорта «Завод торгового оборудования», на Бердском шоссе у остановки «Звёздная» и на дамбе Димитровского моста отремонтированы, — говорится в сообщении.

В ходе ремонта рабочие обновили светопрозрачное ограждение, покрасили все металлические и железобетонные конструкций, отремонтировали ступени, установили освещение и смонтировали системы видеонаблюдения.

Ранее НГС писал о том, на что Новосибирская область получит деньги до конца 2027 года.

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Новосибирск Гормост Ремонт Надземные переходы
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Комментарии
2
KingLEV
7 минут
А что за мост на главном фото?
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