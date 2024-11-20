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Дороги и транспорт 71 миллион человек: в метро Новосибирска вырос пассажиропоток

71 миллион человек: в метро Новосибирска вырос пассажиропоток

Представители метрополитена назвали это «стабильным ростом»

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8 комментариев

Пассажиропоток вырос на 2,6%

В Новосибирском метрополитене вырос пассажиропоток. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

— Стабильный рост. По итогам десяти месяцев 2024 года пассажироперевозка в Новосибирском метрополитене выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,795 миллиона человек. Рост составил 2,6%, — говорится в сообщении.

Представители подземки отметили, что с начала года метрополитен перевёз уже 71 миллион 501 тысячу человек. За весь период прошлого года через новосибирское метро прошло более 84,5 миллиона пассажиров.

Ранее НГС писал о том, что продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов рублей.

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Вы заметили, что пассажиров в метро в этом году стало больше?

Да, народу на станциях прибавилось
Не вижу разницы с другими годами — всё как всегда
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Новосибирск Метро Метрополитен в Новосибирске Пассажиропоток
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Комментарии
8
Светлана В-ва
9 минут
он был бы гораздо больше, если бы метро не было таким коротеньким.
Гость
14 минут
Где логово Тюленя? Собираю информацию
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