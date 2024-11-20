71 миллион человек: в метро Новосибирска вырос пассажиропоток

Пассажиропоток вырос на 2,6% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском метрополитене вырос пассажиропоток. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

— Стабильный рост. По итогам десяти месяцев 2024 года пассажироперевозка в Новосибирском метрополитене выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,795 миллиона человек. Рост составил 2,6%, — говорится в сообщении.

Представители подземки отметили, что с начала года метрополитен перевёз уже 71 миллион 501 тысячу человек. За весь период прошлого года через новосибирское метро прошло более 84,5 миллиона пассажиров.

Ранее НГС писал о том, что продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов рублей.