Будут работать зимой — что происходит на стройке Восточного обхода Новосибирска

Работы на Восточном обходе продолжаются Источник: ФКУ «Сибуправтодор»











В 2025 году в Новосибирской области планируют открыть для движения новый участок Восточного обхода. Часть работ на объекте продолжат зимой. Об этом НГС рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», заказчика строительства.

Осенью 2024 года в рамках строительства первого этапа дорожники завершили работы на участке протяженностью 10,7 километра.

— Здесь построено две транспортных развязки, по которым уже больше года осуществляется движение транспорта. Одна из них — на пересечении с трассой К19р — по типу «клеверный лист», вторая — у села Новолуговое — индивидуального проектирования. Общая протяженность съездов транспортных развязок — 7,3 километра, также на развязках смонтированы 413 опор освещения, — сообщила в «Сибуправтодоре».

Помимо этого, на объекте возвели три путепровода и мост протяженностью 365,4 погонного метра, установили 38,6 километра барьерного ограждения, в том числе для разделения встречных транспортных потоков. На мосту через реку Иня в составе эстакадной части общей длиной 678 погонных метров — закончили омоноличивание балок пролетных строений, сейчас ведется монтаж металлических конструкций.

Также дорожники высадили 1800 лиственных и хвойных деревьев — они нужны для обеспечения шумозащиты.

Зимой строители будут заниматься содержанием технологических дорог и участков, которые обеспечивают подъезд к населённым пунктам. Пока позволяют погодные условия, продолжается монтаж металлоконструкций на мостовых сооружениях.

В 2025 году запланирован ввод двух объектов в рамках строительства первого этапа Восточного обхода.

— По основному ходу четырехполосной автомобильной дороги с расчетной скоростью движения 120 километров в час выполнено устройство дорожной одежды толщиной 1,4 метра с цементобетонным покрытием. Новый участок будет открыт для движения в 2025 году, — сказано в ответе.

Кроме того, в планах на 2025 год — окончание строительства развязки на пересечении с автодорогой «Академгородок — Кольцово». Сейчас там продолжается возведение путепровода и устройство системы водоотвода.

Полностью завершить работы на первом этапе планируют в 2026 году. Проектная документация по строительству третьего этапа готова и находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.