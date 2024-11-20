Участок Ордынской трассы отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей — контракт получил «Новосибирскавтодор»

Работы оценили в 1,3 миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области отремонтируют три километра Ордынской трассы (Новосибирск — Кочки — Павлодар). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог. Речь идёт о реконструкции участка трассы с 15 по 19 километр у посёлков 8 Марта и Красный Восток.

— Его расширят до четырех полос, сделают семь примыканий, четыре остановки (по две с каждой стороны), тротуары около них, два надземных пешеходных перехода, уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, выполнят устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением, — уточнили в ТУАД.

Подрядчик также установит защищающие от шума экраны и наружное освещение на участке, где будет проходить ремонт.

Работы будет выполнять «Новосибирскавтодор». Стоимость реконструкции оценили в 1,36 миллиарда рублей, ее проведут в десять этапов. Завершить ремонт трассы планируют в октябре 2028 года, добавили в ТУАД.

АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Анатолий Воробьев. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года выручка компании составила 17 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 821,9 миллиона рублей. За всё время существования «Новосибирскавтодор» заключил госконтракты на 184,2 миллиарда рублей. Эта проводила реконструкцию в Толмачево и строит сейчас Восточный обход.

Редакция НГС направила запрос в «Новосибирскавтодор», чтобы узнать, планирует ли компани завершить работы раньше указанного срока.