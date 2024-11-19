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Дороги и транспорт В Новосибирске хотят на 5 месяцев ограничить движение по Троллейной

В Новосибирске хотят на 5 месяцев ограничить движение по Троллейной

Показываем участки сужения на карте

1 704
14 комментариев

Ограничения собираются ввести в декабре

В Новосибирске планируют ограничить движение на улице Троллейной на пять месяцев. На сайте мэрии опубликовали проект постановления.

В документе указано, что ограничения связаны со строительством водовода в Ленинском районе. Работы будет проводить «Горводоканал».

Движение предлагают ограничить в период с 13 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года. Проезд предлагают запретить на перекрестках Троллейной с улицами Плахотного и Степной. В районе здания на улице Плахотного, 55Ак3 проезжую часть собираются сузить на семь метров. В районе здания №23 на улице Троллейной дорогу собираются сузить на три метра, между домами №33 и 35Б — на три метра.

Движения на перекрестках планируют перекрыть

«Горводоканал» должен будет установить дорожные знаки или другие средства для организации движения.

Пока постановление о перекрытии не утверждено. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, заезды с каких сторон на перекрестки будут закрыты.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске улицу Каинскую сделают односторонней и запретят парковаться на одном из ее участков. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

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Комментарии
14
Федот да не тот
53 минуты
А где грузовые будут ездить? По Ватутина или по Станиславского?
Гость
1 час
Задолбали. Всё лето в районе Ленинского рынка перкопано было, сейчас с другой стороны будут рыть.
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