В Новосибирске хотят на 5 месяцев ограничить движение по Троллейной

В Новосибирске планируют ограничить движение на улице Троллейной на пять месяцев. На сайте мэрии опубликовали проект постановления.
В документе указано, что ограничения связаны со строительством водовода в Ленинском районе. Работы будет проводить «Горводоканал».
Движение предлагают ограничить в период с 13 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года. Проезд предлагают запретить на перекрестках Троллейной с улицами Плахотного и Степной. В районе здания на улице Плахотного, 55Ак3 проезжую часть собираются сузить на семь метров. В районе здания №23 на улице Троллейной дорогу собираются сузить на три метра, между домами №33 и 35Б — на три метра.
«Горводоканал» должен будет установить дорожные знаки или другие средства для организации движения.
Пока постановление о перекрытии не утверждено. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, заезды с каких сторон на перекрестки будут закрыты.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске улицу Каинскую сделают односторонней и запретят парковаться на одном из ее участков. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.