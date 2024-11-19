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Дороги и транспорт Часть техники для строительства четвертого моста в Новосибирске законсервируют

Часть техники для строительства четвертого моста в Новосибирске законсервируют

На объекте закончили летний строительный сезон

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64 комментария

В этом году на мосту уложили покрытие и установили ограждения

В Новосибирске закончили летний сезон работ на четвертом мосту через реку Обь. Группа компаний «ВИС», которой принадлежит концессионер, отчиталась о том, что сделали на объекте в 2024 году.

В телеграм-канале группы «ВИС» сообщили, что компания направила около миллиарда рублей из собственных средств на строительство, чтобы не допустить полной остановки работ. Летом и осенью на мосту укладывали асфальт на основном ходу дороги, монтировали мачты освещения, ставили парапетное ограждение.

Концессионер показал, как выглядит стройка с высоты

Строители закончили работы по постоянной монолитной отделке и сооружению портальных стен тоннеля под Транссибом. Также в 2024 году запустили движение на двух съездах левобережной развязки, в основном завершили покраску пилона.

— Также были успешно проведены испытания моста на прочность. Перед наступлением зимы выполнен ямочный ремонт на прилегающих к стройке городских дорогах. К текущему моменту завершены все плановые работы по асфальтированию, спецтехника консервируется на зиму, — отметили в группе «ВИС».

На стройке сейчас работают 250 человек, сформирован график работ на зиму.

На строительстве сейчас задействовано более 250 человек, с учётом текущей ситуации с финансированием сформирован производственный график работ на зимний период.

В начале ноября новосибирское министерство транспорта отчиталось о том, что четвертый мост готов на 80%. НГС показывал в инфографике, на сколько процентов выполнены работы на разных участках.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. В пресс-службе группы «ВИС» уточнили, что на объекте законсервируют только технику для выполнения асфальтовых работ.

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Четвертый мост Река Обь Группа ВИС Новосибирск
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Комментарии
64
Бывший из Кузбасса
49 минут
Четвертый мост в Новосибирске откроют, дай бог, к 2030 году. Станцию спортивную откроют к 2070 году. А 5 веток метро, про которое пишут каждую неделю, откроют к 3100 году. А к тому времени африканские страны будут бороздить просторы нашей вселенной.!!!
Гость
1 час
Сдача моста явно не входит в планы строителей. А вот пилить дармовые деньги-это в самый раз! Зачем резать корову, которую так удобно доить из года в год?
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