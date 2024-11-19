Часть техники для строительства четвертого моста в Новосибирске законсервируют

В Новосибирске закончили летний сезон работ на четвертом мосту через реку Обь. Группа компаний «ВИС», которой принадлежит концессионер, отчиталась о том, что сделали на объекте в 2024 году.
В телеграм-канале группы «ВИС» сообщили, что компания направила около миллиарда рублей из собственных средств на строительство, чтобы не допустить полной остановки работ. Летом и осенью на мосту укладывали асфальт на основном ходу дороги, монтировали мачты освещения, ставили парапетное ограждение.
Строители закончили работы по постоянной монолитной отделке и сооружению портальных стен тоннеля под Транссибом. Также в 2024 году запустили движение на двух съездах левобережной развязки, в основном завершили покраску пилона.
— Также были успешно проведены испытания моста на прочность. Перед наступлением зимы выполнен ямочный ремонт на прилегающих к стройке городских дорогах. К текущему моменту завершены все плановые работы по асфальтированию, спецтехника консервируется на зиму, — отметили в группе «ВИС».
На стройке сейчас работают 250 человек, сформирован график работ на зиму.
На строительстве сейчас задействовано более 250 человек, с учётом текущей ситуации с финансированием сформирован производственный график работ на зимний период.
В начале ноября новосибирское министерство транспорта отчиталось о том, что четвертый мост готов на 80%. НГС показывал в инфографике, на сколько процентов выполнены работы на разных участках.
Обновлено. В пресс-службе группы «ВИС» уточнили, что на объекте законсервируют только технику для выполнения асфальтовых работ.