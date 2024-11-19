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Дороги и транспорт Автобус с пассажирами объехал пробку по встречной полосе в Новосибирске

Автобус с пассажирами объехал пробку по встречной полосе в Новосибирске

Перевозчик пообещал провести проверку

1 144
8 комментариев

Автобус сфотографировали на встречной полосе

В Новосибирске автобус №34 решил не стоять в пробке и проехал по встречной полосе. Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, в Калининском районе Новосибирска. Фотографии автобуса на встречке появились в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Водитель автобуса №34 так сильно переживал за пассажиров, чтобы они успели вовремя по своим делам, что решил объехать пробку на Курчатова по встречке, — говорится в сообщении.

Перевозчик, работающий на маршруте №34, — ИП Полнарева. По номеру диспетчерской на вопрос НГС ответили, что еще не осведомлены о произошедшем.

— Пока ничего не могу сказать, надо сначала провести расследование. Там не видно, где он едет: по встречной — не по встречной. Разберёмся, — заявил представитель перевозчика.

В Новосибирске наказали водителя автобуса, который объехал пробку по встречке. Его уволили.

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Автобус №34 решил не стоять в пробке и проехал по встречной полосе. Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, в Калининском районе Новосибирска. Фотографии автобуса на встречке появились в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По номеру диспетчерской на вопрос НГС ответили, что еще не осведомлены о произошедшем.

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Новосибирск Улица Курчатова Автобус Выезд на встречку Общественный транспорт
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Комментарии
8
United States
23 минуты
Всё верно сделал
Гость
25 минут
А зачем два раза одно и то же написали?
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