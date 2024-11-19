Автобус с пассажирами объехал пробку по встречной полосе в Новосибирске

Автобус сфотографировали на встречной полосе Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»











В Новосибирске автобус №34 решил не стоять в пробке и проехал по встречной полосе. Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, в Калининском районе Новосибирска. Фотографии автобуса на встречке появились в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Водитель автобуса №34 так сильно переживал за пассажиров, чтобы они успели вовремя по своим делам, что решил объехать пробку на Курчатова по встречке, — говорится в сообщении.

Перевозчик, работающий на маршруте №34, — ИП Полнарева. По номеру диспетчерской на вопрос НГС ответили, что еще не осведомлены о произошедшем.

— Пока ничего не могу сказать, надо сначала провести расследование. Там не видно, где он едет: по встречной — не по встречной. Разберёмся, — заявил представитель перевозчика.

В Новосибирске наказали водителя автобуса, который объехал пробку по встречке. Его уволили.