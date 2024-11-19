«Думаю, ко второй успею»: в Новосибирске собралась пробка в четыре километра

Утром пробки в Новосибирске оценивают в 7 баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром во вторник, 19 ноября, на улице Большевистской собралась пробка в сторону Речного вокзала. Ее длина достигла практически четырех километров. Затор начинается в районе Бугринского моста и продолжается до пересечения с улицей Маковского.

— Учусь я в НГМУ. Ну, думаю, ко второй успею, — написал пользователь Александр в сервисе 2ГИС.

На момент публикации, по информации 2ГИС, пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в Новосибирске уже семибалльные заторы. На карте отмечено ДТП на Большевистской в левом ряду напротив остановки «Гостиница Обь».













Также стоит Октябрьский мост в сторону правого берега, традиционно собралась утренняя пробка на площади Кирова и площади Труда и площади Энергетиков.