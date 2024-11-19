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Дороги и транспорт «Думаю, ко второй успею»: в Новосибирске собралась пробка в четыре километра

«Думаю, ко второй успею»: в Новосибирске собралась пробка в четыре километра

Затор образовался у «Речного вокзала»

3 671
15 комментариев

Утром пробки в Новосибирске оценивают в 7 баллов

Утром во вторник, 19 ноября, на улице Большевистской собралась пробка в сторону Речного вокзала. Ее длина достигла практически четырех километров. Затор начинается в районе Бугринского моста и продолжается до пересечения с улицей Маковского.

— Учусь я в НГМУ. Ну, думаю, ко второй успею, — написал пользователь Александр в сервисе 2ГИС.

На момент публикации, по информации 2ГИС, пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в Новосибирске уже семибалльные заторы. На карте отмечено ДТП на Большевистской в левом ряду напротив остановки «Гостиница Обь».

Также стоит Октябрьский мост в сторону правого берега, традиционно собралась утренняя пробка на площади Кирова и площади Труда и площади Энергетиков.

Ограничения движения на площадях Труда и Будагова продлили в Новосибирске еще на год.

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Новосибирск Пробка Дороги 2ГИС Большевистская улица
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Комментарии
15
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Зачем они все, со всех сторон, едут в центр? Ну вот зачем? Он же не резиновый? Надо запретить въезд в центр города в радиусе 5 км. от площади Ленина. И сделать его платным
Гость
48 минут
можешь успеть к первой) на электричке и потом метро. но понты с тачкой важнее)))
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