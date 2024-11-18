Трассу в Тогучинском районе будут перекрывать в 2025 году из-за взрывных работ

Дорога находится в Тогучинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский ТУАД анонсировал перекрытия дороги в Тогучинском районе из-за выполнения взрывных работ в 2025 году.

Движение будут перекрывать на участке дороги К-16: 129-й км а/д Р-255 — Тогучин — Карпысак (от 107-го до 110-го км). Работы проводят в карьере «Камнереченский щебеночный завод».

В 2025 году ограничения будут действовать по два дня в месяц: 14 и 31 января, 11 и 28 февраля, 14 и 28 марта, 11 и 29 апреля, 13 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 29 июля, 15 и 29 августа, 16 и 30 сентября, 14 и 31 октября, 14 и 28 ноября, 12 и 30 декабря.

Перекрывать дорогу будут с 11 утра до 12:30.

— Соответствующий приказ подписан Минтрансом Новосибирской области. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения, — добавили в пресс-службе.

Объезд участка протяженностью 5 км предусмотрен на следующем участке: 106-й км а/д К-16 — Усть-Каменка — 68-й км а/д К-19р в Тогучинском районе. Соответствующие знаки установлены.