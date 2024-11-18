Еще на год: ограничения движения на площадях Труда и Будагова продлили в Новосибирске

В Новосибирске до 6 декабря 2025 года продлили ограничения движения на левом берегу на площади Труда и на правом — на площади Будагова. Документы опубликовали на официальном сайте мэрии Новосибирска. Их подписали 15 ноября.
В постановлении указано, что прошлое ограничение действовало до 20 ноября 2024 года. Теперь оно будет действовать до 6 декабря 2025 года. Ограничения ввели еще летом 2023 года.
Временное движение будет обеспечивать, как и раньше, группа компаний «ВИС», концессионер строительства четвертого моста. Она должна установить соответствующие дорожные знаки.
НГС направил запрос в пресс-службу ГК «ВИС», чтобы узнать, могут ли снять ограничения раньше срока.
На прошлой неделе группа «ВИС» отчиталась о строительных работах на четвертом мосту. Она восстановила асфальт на площадях Труда и Будагова, а также восстановила тротуары на этих участках.