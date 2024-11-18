НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

южн.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом

Кто строит новую Россию
Биографии дезертиров
Врачи для 30-летних
Всё о заморозке вкладов
Зажечь на корпоративе — советы
Звезда в фастфуде
Миф о пальмовом масле
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Еще на год: ограничения движения на площадях Труда и Будагова продлили в Новосибирске

Еще на год: ограничения движения на площадях Труда и Будагова продлили в Новосибирске

Изменения связаны со строительством четвертого моста

2 391
35 комментариев

На площади Труда часто собираются пробки

В Новосибирске до 6 декабря 2025 года продлили ограничения движения на левом берегу на площади Труда и на правом — на площади Будагова. Документы опубликовали на официальном сайте мэрии Новосибирска. Их подписали 15 ноября.

В постановлении указано, что прошлое ограничение действовало до 20 ноября 2024 года. Теперь оно будет действовать до 6 декабря 2025 года. Ограничения ввели еще летом 2023 года.

Временное движение будет обеспечивать, как и раньше, группа компаний «ВИС», концессионер строительства четвертого моста. Она должна установить соответствующие дорожные знаки.

НГС направил запрос в пресс-службу ГК «ВИС», чтобы узнать, могут ли снять ограничения раньше срока.

На прошлой неделе группа «ВИС» отчиталась о строительных работах на четвертом мосту. Она восстановила асфальт на площадях Труда и Будагова, а также восстановила тротуары на этих участках.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Площадь Труда Ограничения Четвертый мост
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
так то
23 минуты
Вот если бы написали, что ограничение не продлили, а всю концессию отправили лес валить - это была бы новость! А так, в чём новость?
belka923
42 минуты
впрочем, ничего нового.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Nata,40

влад,50

Евгения,31

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Мишаня,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление