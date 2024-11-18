«Дальний Восток могут захватить китайцы и корейцы»: как в России пытаются решить проблемы дефицита самолетов

Проблему нехватки широкофюзеляжных самолетов, судя по всему, решили исправить за счет внутренних рейсов. Из Москвы на Дальний Восток начнут летать узкофюзеляжные борты.
Из-за промежуточной посадки в Красноярске полеты будут длиться на 2–3 часа дольше, чем уже существующие в расписании самые короткие. По мнению экспертов и анонимных Telegram-каналов, такое решение могло быть принято из-за дефицита широкофюзеляжных бортов на более выгодных международных направлениях. Подробности — в материале MSK1.RU.
Ни узких, ни широких
В России уже давно обсуждают проблему нехватки воздушных судов и сложности в обслуживании существующих. Техника не молодеет, а ремонтировать ее стало гораздо сложнее после глобальных экономических и геополитических событий последних лет.
Внутри этой родовой проблемы кроется видовая — дефицит широкофюзеляжных бортов или их нецелесообразное использование.
Широкофюзеляжные и узкофюзеляжные самолеты в основном различаются шириной фюзеляжа (корпуса) и, соответственно, компоновкой кресел и проходов в салоне, что влияет на пассажиро- и грузовместительность, а также дальность полета.
Как правило, у узкофюзеляжных самолетов диаметр фюзеляжа не превышает 3–4 метров, чего достаточно для размещения до шести кресел в ряду и одного центрального прохода между ними. У широкофюзеляжных самолетов поперечная длина борта начинается от 5 метров, что позволяет разместить в ряду от 7 до 10 кресел экономкласса с двумя проходами.
Накануне в анонимном Telegram-канале «Кухня Аэрофлота» сообщили о новых дальневосточных рейсах, которые запускает главный авиаперевозчик страны.
— «Аэрофлот» с конца декабря начнет выполнять некоторые рейсы из Москвы на Дальний Восток на узкофюзеляжных самолетах с промежуточной посадкой для дозаправки в Красноярске. Такой рейс будет по-прежнему считаться прямым (дозаправка не является стыковкой), но займет приблизительно на 2–2,5 часа больше времени, — написали авторы канала. — Билетов на эти рейсы в продаже еще нет, однако слоты в аэропортах уже получены, а сами рейсы уже можно найти в сезонном расписании.
Сейчас самыми короткими и прямыми восьмичасовыми рейсами «Аэрофлот» летает во Владивосток и, к примеру, в Южносахалинск на Boeing-777. Но в расписании на конец декабря действительно появились маршруты с пересадкой в Красноярске.
Но на сайте авиаперевозчика посещение сибирского города называется именно «пересадкой», а не дозаправкой. На одних рейсах она занимает два, а на других три часа, на третьих всего 45 минут, при этом вылет на восток будет производиться силами другой авиакомпании и на другом самолете.
Красноярск выбран для промежуточной посадки потому, что он расположен примерно на середине пути между Москвой и городами Дальнего Востока и здесь находится крупнейший региональный хаб группы «Аэрофлот».
В некоторых случаях, согласно расписанию «Аэрофлота», придется действительно пересаживаться с Boeing на узкофюзеляжный Airbus или наоборот, либо же между Airbus разных моделей. На дозаправку это не похоже. В то же время, по мнению «Кухни Аэрофлота», такими решениями авиакомпания хочет приучить любителей дальневосточных рейсов к узкофюзеляжным самолетам и рейсам с пересадками.
— К узкому фюзеляжу и дозаправкам всё равно привыкать придется: имеющийся флот не молодеет и всё равно будет постепенно выводиться из строя, а пока он в добром здравии, эффективнее использовать его на более прибыльных международных направлениях, — добавили авторы анонимного канала.
А привыкать действительно придется — как MSK1.RU рассказывал в январе 2024 года, российские власти объявили о выделении производителям более 280 миллиардов рублей на возвратной основе, чтобы те выпустили до 2030 года более 600 отечественных лайнеров. В распоряжении правительства сказано, что это будут 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21, 115 машин Ту-214, 70 бортов Ил-114 и 12 самолетов Ил-96.
Таким образом новые рейсы не только стоят в разы дороже, но и занимают больше времени. Поэтому в настоящий момент непонятно, для кого их вводят и кто ими будет пользоваться.
Первая сделка по «мокрому лизингу»
Немного света на это загадочное решение авиакомпании проливает ситуация с «мокрым лизингом» трех Airbus A330, который, по версии «Коммерсанта», сейчас готовятся реализовать «Аэрофлот» и iFly. По данным журналистов, первая сделка по недавно разрешенной системе аренды воздушных судов может состояться уже в этом году.
«Мокрый лизинг» — это схема передачи самолетов в аренду вместе с экипажами. Разрешение на оформление таких сделок в РФ начало действовать с 1 сентября 2024 года. Предполагается, что новая система снизит нагрузку на более слабую авиакомпанию, а текущие расходы по эксплуатации судна и экипажа будут возложены на арендатора.
— Как выяснил «Ъ», в РФ должна состояться первая сделка с «мокрым лизингом»: бывший чартерный перевозчик iFly может передать «Аэрофлоту» (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330, — пишет «Коммерсант». — В прошлом году iFly надеялся выкупить эти самолеты за счет ФНБ у американского лессора, но не получил средств. По мнению собеседников «Ъ» в отрасли, «Аэрофлот» поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность.
Если сделка по «мокрому лизингу» действительно состоится, крайне интересно было бы узнать, как «Аэрофлот» и его дочерние компании будут платить экипажам арендованных бортов, учитывая регулярные возмущения штатных сотрудников по поводу низких зарплат.
— Возможности наращивать емкости за счет мокрого лизинга ограничены — в стране не так много «Ай-флаев» (о них мы расскажем позже. — Прим. ред.). И если узкофюзеляжный флот рано или поздно удастся заменить новыми российскими самолетами, то производство российских широкофюзеляжных лайнеров пока почти даже не обсуждается, эта перспектива очень отдаленная, — написали в «Кухне Аэрофлота».
В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» в ходе разговора с корреспондентом MSK1.RU отказались комментировать ситуацию по телефону и потребовали направить запрос. Запрос направлен, на момент публикации ответа не поступало.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что нехватка широкофюзеляжных бортов — давняя проблема страны.
— Дело в том, что широкофюзеляжные самолеты могут без посадки летать на Дальний Восток, — объяснил MSK1.RU Сытник. — Но наши конструкторы всегда почему-то ориентировались на то, что они только живут в Москве и Подмосковье. Для них самое большое расстояние было Москва — Люберцы. Поэтому самолеты строились с дальностью на 3–4 тысячи километров, потом увеличивали.
При всем уважении к таким великим конструкторам, как Туполев, Ильюшин, Антонов, Яковлев, я всё равно всегда задавался вопросом: страна огромная, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского — 7 тысяч километров. Ну почему самолеты вы делаете на 4–5 тысяч километров?
Сытник предполагает, что своими решениями авиакомпания может приберечь ресурс Boeing для более дальних и выгодных полетов, а те машины, которые плохо востребованы на пассажирских линиях, запустить на Дальний Восток.
Дальний Восток без людских резервов захватят или китайцы, или корейцы, или кто-то еще.
— Лишняя посадка — это всё равно ресурс государственный, можно сделать льготные
тарифы для обслуживания пассажиров и взлета-посадки этого самолета, — добавил заслуженный пилот РФ. — Мы заманиваем людей на Дальний Восток то низкой ипотекой, то дешевым гектаром. Но если не дать народу авиасообщение, он будет чувствовать себя оторванным от Москвы, курортов Черноморского побережья и вообще от Европы. Воздушное сообщение архиважное, потому что поездом долго ехать — семь дней.
Ранее мы рассказывали о том, что в России могут вернуть на регулярные пассажирские рейсы «королеву небес» — самолеты Boeing 747-400.