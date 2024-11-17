Опоздание до 4 часов: в Новосибирске задерживается прибытие 10 авиарейсов

Прибытие задерживается из-за непогоды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске задерживается прибытие десяти авиарейсов утром в воскресенье, 17 ноября. Информация об этом опубликована в онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Все рейсы выполняет S7 Airlines.

Опаздывают самолёты из Якутска, Читы, Братска, Пекина, Благовещенска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Усть-Каменогорска. В большинстве случаев задержка не составляет больше 50 минут, рейс из Магадана прибудет позже на четыре часа, гласит табло.

Рейсы могут быть задержаны из-за погодных условий на северо-востоке страны. Например, в Магадане 17 ноября скорость ветра составляет до 14 метров в секунду. Непогода сопровождается метелью.

НГС обратится за комментарием в пресс-службу новосибирского аэропорта, на момент публикации ответ не поступил.