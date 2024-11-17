НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

ю-в.

 755мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Возбуждено дело после гибели матери и четверых детей

Кто строит новую Россию
Выдержат ли теплосети
Врачи для 30-летних
ДТП на перекрестке
Зажечь на корпоративе — советы
Кризис недвижимости
ИИ делает домашку
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Опоздание до 4 часов: в Новосибирске задерживается прибытие 10 авиарейсов

Опоздание до 4 часов: в Новосибирске задерживается прибытие 10 авиарейсов

Несколько рейсов до Новосибирска придут с опозданием

2 410
6 комментариев

Прибытие задерживается из-за непогоды

В Новосибирске задерживается прибытие десяти авиарейсов утром в воскресенье, 17 ноября. Информация об этом опубликована в онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Все рейсы выполняет S7 Airlines.

Опаздывают самолёты из Якутска, Читы, Братска, Пекина, Благовещенска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока и Усть-Каменогорска. В большинстве случаев задержка не составляет больше 50 минут, рейс из Магадана прибудет позже на четыре часа, гласит табло.

Рейсы могут быть задержаны из-за погодных условий на северо-востоке страны. Например, в Магадане 17 ноября скорость ветра составляет до 14 метров в секунду. Непогода сопровождается метелью.

НГС обратится за комментарием в пресс-службу новосибирского аэропорта, на момент публикации ответ не поступил.

Напомним, 10 ноября в Новосибирске на 12 часов задержали вылет самолета в Читу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Самолет Толмачево
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
United States
6 минут
А шо случилосi ? А самолётики заканчиваются? А как же тыща MC-21 к 2027ому году?:)) А, уже всего 30 и к 2030му))) ах ХА ха ХА ха
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
А в самом Толмачево погода какая утром была? Тумана не было?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,43

Андрей,48

Аня,35

Серж,34

Наталья,46

Samodelkin,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление