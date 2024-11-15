«Видимо, домой к утру доберусь»: Новосибирск вечером сковали 10-балльные пробки — где самые большие заторы

Улицы Новосибирска 15 ноября сковали 10-бальные пробки. По данным сервиса 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.
Так, на правом берегу многокилометровая пробка растянулась от улицы Кедровой, по Красному проспекту и до храма Михаила Архангела на улице Большевистской.
На левом берегу заторы возникли на улицах Ватутина, Титова и Хилокской. Отметим, что на Димитровском мосту пробка возникла в обе стороны. На Октябрьском мосту затор не такой сильный.
В комментариях водители негодуют из-за ситуации на дороге. Мы собрали самые скабрезные сообщения.
— От лица всех курьеров на машине: мы в шоке работать так, — отметил Мука.
— Снег пошел, и все водить разучились, — написал Артем.
— Каждые вечер в нашем заведении заканчивается одинаково, — поделилась Анна.
— Продам машины ближе к началу пробки. Возьму недорого, — отметил Виктор.
— Лучше бы на работе ночевать осталась, всё равно только к утру домой доберусь, — негодует Виктория.
— Думаю, вплавь через Обь будет быстрее, — написал Максим.
Ранее в Новосибирске изменили работу светофора для выезда из микрорайона Европейский Берег на улицу Большевистскую, чтобы улучшить дорожную ситуацию. Мнения жителей по этому вопросу разделились: кто-то утверждает, что стоит в пробке дольше, а кто-то рад нововведению.