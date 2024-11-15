«Видимо, домой к утру доберусь»: Новосибирск вечером сковали 10-балльные пробки — где самые большие заторы

Водители негодуют из-за ситуации на дорогах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Улицы Новосибирска 15 ноября сковали 10-бальные пробки. По данным сервиса 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу многокилометровая пробка растянулась от улицы Кедровой, по Красному проспекту и до храма Михаила Архангела на улице Большевистской.

На левом берегу заторы возникли на улицах Ватутина, Титова и Хилокской. Отметим, что на Димитровском мосту пробка возникла в обе стороны. На Октябрьском мосту затор не такой сильный.

Ситуацию на дорогах осложнили ДТП Источник: 2ГИС











В комментариях водители негодуют из-за ситуации на дороге. Мы собрали самые скабрезные сообщения.

— От лица всех курьеров на машине: мы в шоке работать так, — отметил Мука.

— Снег пошел, и все водить разучились, — написал Артем.

— Каждые вечер в нашем заведении заканчивается одинаково, — поделилась Анна.

— Продам машины ближе к началу пробки. Возьму недорого, — отметил Виктор.

— Лучше бы на работе ночевать осталась, всё равно только к утру домой доберусь, — негодует Виктория.

— Думаю, вплавь через Обь будет быстрее, — написал Максим.