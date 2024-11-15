НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -6

4 м/c,

ю-з.

 755мм 94%
Подробнее
6 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

Новосибирск вечером сковали 10-балльные пробки

Кто строит новую Россию
Экскурсия по «Первомайцу»
Врачи для 30-летних
Что подорожает в 2025
Зажечь на корпоративе — советы
Выселяют ради жирафов
Необычные адвент-календари
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Видимо, домой к утру доберусь»: Новосибирск вечером сковали 10-балльные пробки — где самые большие заторы

«Видимо, домой к утру доберусь»: Новосибирск вечером сковали 10-балльные пробки — где самые большие заторы

Пробки возникли на обоих берегах мегаполиса

2 817
41 комментарий

Водители негодуют из-за ситуации на дорогах

Улицы Новосибирска 15 ноября сковали 10-бальные пробки. По данным сервиса 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу многокилометровая пробка растянулась от улицы Кедровой, по Красному проспекту и до храма Михаила Архангела на улице Большевистской.

На левом берегу заторы возникли на улицах Ватутина, Титова и Хилокской. Отметим, что на Димитровском мосту пробка возникла в обе стороны. На Октябрьском мосту затор не такой сильный.

Ситуацию на дорогах осложнили ДТП

В комментариях водители негодуют из-за ситуации на дороге. Мы собрали самые скабрезные сообщения.

— От лица всех курьеров на машине: мы в шоке работать так, — отметил Мука.

— Снег пошел, и все водить разучились, — написал Артем.

— Каждые вечер в нашем заведении заканчивается одинаково, — поделилась Анна.

— Продам машины ближе к началу пробки. Возьму недорого, — отметил Виктор.

— Лучше бы на работе ночевать осталась, всё равно только к утру домой доберусь, — негодует Виктория.

— Думаю, вплавь через Обь будет быстрее, — написал Максим.

Ранее в Новосибирске изменили работу светофора для выезда из микрорайона Европейский Берег на улицу Большевистскую, чтобы улучшить дорожную ситуацию. Мнения жителей по этому вопросу разделились: кто-то утверждает, что стоит в пробке дольше, а кто-то рад нововведению.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пробки 10 баллов Новосибирск 2ГИС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
жму 200
1 час
для гадюшенска это уже обыденность, зачем про это писать. В следующую пятницу и в следующую и через год будет тоже самое.
kolhoznik
32 минуты
фуры никому не мешают?))) всем хорошего настроения)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,46

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление