«Каждое утро смертельный квест»: как дети из пригорода Омска добираются в школу по трассе

Путь к знаниям для детей из Зеленого Поля весьма опасен Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В редакцию NGS55.RU обратились жители поселков Ребровка и Зеленое Поле, расположенных в Омском районе (10 км от города). Ежедневно сотни местных детей рискуют жизнями. Чтобы попасть на автобус до школы поселка Магистрального, им приходится идти пешком в кромешной темноте по обочине оживленной дороги.

В поселках Зеленое Поле и Ребровка кромешная тьма Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Население наших поселков год от года растет, здесь строится много жилья, сюда переезжают молодые семьи, детей всё больше, а чтобы им попасть в школу, нужно преодолеть целый квест, — говорит житель Зеленого Поля Сергей Руденко. — Наши дети учатся в школе поселка Магистрального, а уезжают они в нее на автобусах. Но у нас ни в Зеленом Поле, ни в Ребровке нет ни остановок, ни заездных карманов, а главное — освещения. Ничего нет!

Одно неловкое движение, и ребенок может попасть под колеса машины Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На часах 07:05. Сонные дети бредут к тем местам, где их заберет школьный автобус. То и дело рядом пролетают автомобили — жители поселков рано едут на работу. Машины буквально ослепляют детей, которые добираются до точек посадки в автобусы. Обочина дороги скользкая. На глазах корреспондентов NGS55.RU под колеса одного авто едва не попал ребенок, поскользнувшийся на краю дороги. Вряд ли те же первоклассники на линейке 1 сентября представляли, что их путь к знаниям будет таким трудным. Незнающему человеку трудно понять, где вообще нужно ждать автобус.

— Улицы здесь чистят редко, песком их никто не посыпает. Машины ездят со скоростью до 100 км/ч, немного занесет автомобиль — и всё, он врежется в толпу детей, — говорит Сергей Руденко.

Слова омича подтверждают и другие местные жители.

Жители Зеленого Поля возмущены условиями, в которых находятся их дети Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Вот так вот мы провожаем и встречаем детей. Ничего нет: ни пешеходников, ни освещения. Ребенок у меня во 2-м классе, приходится его самостоятельно водить через дорогу. Сейчас всё замерзло, а когда была грязь, то ходили по грязи. Осенью в дождь стоим под зонтами, — говорит жительница Зеленого Поля Ольга.

Школьники ждут автобус прямо на обочине Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Ходим по краю проезжей части, освещения нет, переходов нет. Но это ладно, здесь у нас есть район, который мы называем «Маткапитал», так вот, там зимой даже дороги не чистят, да их там и нет, — сказала другая жительница Зеленого Поля Анастасия.

Дети спешат в школьный автобус Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Всего из двух поселков тремя автобусами ежедневно в Магистральную школу вывозят около 300 детей. И практически все они, рискуя жизнями, идут по обочинам и стоят в кромешной темноте. Сама школа переполнена, занятия в ней ведутся в две смены.

Проблем с безопасностью детей не было бы, если бы в Зеленом Поле построили отдельное образовательное учреждение. Под школу даже выделили земельный участок. Но всё, как это часто бывает, уперлось в финансовый вопрос.

Дети садятся в автобус прямо с обочины Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Школа в Магистральном старая, она не рассчитана на такую нагрузку. Вместо 300 детей в ней обучается более 700, в том числе из наших поселков 300, — говорит другой житель Зеленого Поля, Марат Пискунов. — В сентябре 2023 года мы лично обращались к губернатору Виталию Хоценко по вопросу строительства школы. На что нам ответили, что пока школу не построят в соседней Ясной Поляне, ждать финансирования нам не стоит. А как известно, в Ясной Поляне школу даже не начинали строить.

Каждое утро ждать автобус детям приходится в темноте Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Марат Пискунов рассказал, что в Зеленом Поле и Ребровке многое делается силами местных жителей. Так, предприниматели устанавливают фонари на самых аварийно опасных участках дорог, а жители организуют отсыпку дорог. Летом сельчане самостоятельно обустроили парк и даже на свои деньги купили елку стоимостью 25 тысяч рублей.

— Кроме того, сами сделали детскую площадку, а детям на нее не пройти — пешеходных переходов нет, — посетовал Марат Пискунов. — Недавно у нас открыли «Магнит», а дойти до него тоже невозможно — нет тротуаров. Мы не просим: «Дайте нам освещение на каждую улицу». Сделайте освещение хотя бы там, где дети ходят, поставьте знаки! Это же наши дети! Почему все ждут трагедии?

В администрации Магистрального сельского поселения в курсе проблемы. По словам замглавы администрации Виталия Назаренко, местные чиновники делают многое, чтобы помочь жителям, но далеко не всё получается.

Родители вынуждены сопровождать своих детей до автобуса Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Оживленная дорога Ребровка — Магистральный находится в ведении Омской области. Командует ей Управление дорожного хозяйства Омской области. Неоднократно мы проводили выездные совещания по этой дороге. Наметили участки, где нужно оборудовать остановки. Но Минтранс нам всегда отвечал, что обустройство инфраструктуры возможно, если будет увеличен дорожный фонд Омской области. Конечно, нас такой ответ не устроил. Я собрал все документы, все ответы и обратился в прокуратуру Омской области. И что нам ответила прокуратура? То, что сельская администрация не имеет права давать указания Минтрансу! — возмущается Виталий Назаренко.

Как сообщили NGS55.RU в областной прокуратуре, надзорное ведомство уже направило в суд иск с требованием, чтобы Магистральная школа и комитет по образованию Омского района развозили детей из Зеленого Поля без нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Сейчас иск рассматривает Омский районный суд. Вопрос оборудования остановок будет решен после вердикта суда.

Кроме того, главе Магистрального сельского поселения внесли представление, чтобы он устранил нарушения. Вопрос контролирует прокуратура.

Интересно, что раньше дорога Ребровка — Магистральный была в ужасном состоянии, машины по ней ездили медленно. Потом трассу отремонтировали, и транспорт стал двигаться намного быстрее. Для водителей стало лучше, для пешеходов — наоборот. Местные чиновники жалуются, что в региональном Минтрансе их не слышат.

Фары проезжающих машин ослепляют школьников Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— В этом году мы снова выезжали на эту дорогу, смотрели, где и что там обустроить. Месяц Минтранс с нами держал связь, а потом всё затихло. Сейчас идет формирование бюджета, что-то всё равно можно было бы в нем запланировать на 2025 год, — говорит Виталий Назаренко. — При предыдущем губернаторе, Буркове, всё двигалось как-то быстрее. Сейчас пишем, собираем подписи, но ничего не двигается. Всего нужно сделать хотя бы четыре пары остановок для детей. Если бы делали хотя бы по одной паре в год, то уже было бы хорошо.

В силах местной администрации только оборудовать освещение на прилегающих к трассе Ребровка — Магистральный улицах.

Родители провожают школьников на занятия Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В региональном Минтрансе ситуацию с организацией остановок и освещения в пригородных поселках прокомментировали, но ничего хорошего жителям Зеленого Поля и Ребровки пока не пообещали.

— Мероприятия по размещению остановок общественного транспорта на автомобильной дороге Магистральный — Ребровка с устройством освещения на них в настоящее время отсутствуют в утвержденных перечнях мероприятий дорожной деятельности на текущий и последующие годы. Вопрос включения данных мероприятий будет рассмотрен в 2025-м и последующие годы при условии выделения бюджетных ассигнований на указанные цели, — сообщили NGS55.RU в Минтрансе.