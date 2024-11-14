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Дороги и транспорт Улицы завалило снегом: Новосибирск встал в огромные утренние пробки — где не проехать

Улицы завалило снегом: Новосибирск встал в огромные утренние пробки — где не проехать

На Большевистской пробка растянулась почти на 5 километров

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9 комментариев

В городе шел снег всю ночь

В Новосибирске утром 14 ноября собрались пробки. Всю ночь в городе шел снег, и многие улицы оказались в сугробах.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов.

В городе больше «красных» улиц, чем «зеленых»

Жители «Матрешек» встали в заторе на перекрестке Петухова и Советского шоссе. В 2ГИС пользователи оставляют свои комментарии.

— Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково, — написала Светлана.

На левом берегу собрались пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, площади Труда, Станционной и Большой. Подъезд к Димитровскому мосту тоже окрашен в красный цвет, но сам мост пока свободен. А вот на Октябрьском мосту, где недавно открыли все полосы движения, образовался затор.

— Мост же открыли! Откуда опять пробки?! — спрашивает пользователь 2ГИС.

На правом берегу встал Красный проспект, Кошурникова, Никитина, Гусинобродское шоссе, Кирова и Большевистская. На последней улице, по данным 2ГИС, пробка растянулась почти на 5 километров.

Из-за перекрытия полосы на путепроводе на улице Добролюбова собираются пробки. Об этом редакции НГС рассказала читательница Анастасия.

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Комментарии
11
читатель_
2 минуты
Мне так кажется что половина автолюбителей в Новосибирске по утрам вообще не куда не торопятся, еле плетутся, пропускают объездунов, залипают в телефонах. Любители пропускать объездунов : Если вы себя не уважаете и готовы прогибаться перед каждым, делайте это в другом месте но не на дороге, потому что ваша не оправданная вежливость крадет время у других водителей.
Гость
11 минут
Алени почуяли свежий снег и резко затормозили.
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