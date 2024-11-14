Улицы завалило снегом: Новосибирск встал в огромные утренние пробки — где не проехать

В городе шел снег всю ночь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром 14 ноября собрались пробки. Всю ночь в городе шел снег, и многие улицы оказались в сугробах.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов.

В городе больше «красных» улиц, чем «зеленых» Источник: «Яндекс.Карты»











Жители «Матрешек» встали в заторе на перекрестке Петухова и Советского шоссе. В 2ГИС пользователи оставляют свои комментарии.

— Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково, — написала Светлана.

На левом берегу собрались пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, площади Труда, Станционной и Большой. Подъезд к Димитровскому мосту тоже окрашен в красный цвет, но сам мост пока свободен. А вот на Октябрьском мосту, где недавно открыли все полосы движения, образовался затор.

— Мост же открыли! Откуда опять пробки?! — спрашивает пользователь 2ГИС.

На правом берегу встал Красный проспект, Кошурникова, Никитина, Гусинобродское шоссе, Кирова и Большевистская. На последней улице, по данным 2ГИС, пробка растянулась почти на 5 километров.