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Дороги и транспорт «Стояли в пробке еще дольше»: в Новосибирске изменили работу светофора для выезда из Евроберега

«Стояли в пробке еще дольше»: в Новосибирске изменили работу светофора для выезда из Евроберега

Одни жители считают, что это улучшило дорожную ситуацию, другие — что стало хуже

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29 комментариев

Так выглядит перекрытый выезд и микрорайона: повернуть налево, в сторону центра, невозможно из-за очереди машин с левым поворотом на Днепрогэсовскую

В Новосибирске изменили работу светофора для выезда из микрорайона Европейский Берег на улицу Большевистскую, чтобы улучшить дорожную ситуацию. Мнения жителей по этому вопросу разделились: кто-то утверждает, что стоит в пробке дольше, а кто-то рад нововведению.

— Ближайшую неделю светофор на Большевистской рядом с главным выездом из микрорайона будет работать в пробном режиме. Светофор слева от выезда (рядом с домом по адресу Большевистская, 88) будет загораться красным на 30 секунд раньше следующего светофора (у заправки — Большевистская, 130). Цель эксперимента — проверить, перестанут ли на перекрестке образовываться заторы, которые не дают жителям Евроберега выехать на свой зеленый, — такое сообщение было опубликовано 4 ноября в сообществе жителей микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Мнения жителей

В комментариях под этим постом мнения жителей разделились. Кто-то рад такому решению и уже признал, что оно помогло, а кто-то говорит, что проблема с выездом осталась.

Житель микрорайона Алексей Басаргин рассказал журналисту НГС, что теперь выезд из микрорайона стал проще:

— Раньше из-за того, что одновременно переходили на красный два светофора, забивался перекресток и по цепочке всё перекрывалось. В следующую фазу выезжающие из микрорайона перекрывали выезд. Такое маленькое решение, а насколько стало лучше. Мне из-за пробки в центр иногда приходится уезжать на выезд у «Ленты» и ехать как раз к перекрестку этому и уходить налево. Теперь это сделать проще, так как выезжающие из микрорайона не блокируют выезд своими машинами и за два сигнала светофора я уезжаю на Днепрогэсовскую без проблем. В общем, я во все стороны стал лучше ездить.

Алексей уверен, что сейчас машины разъезжаются значительно лучше

Другой житель Евроберега, Александр, говорит, что, наоборот, столкнулся с более долгим выездом из микрорайона:

— Минут на 15 была пробка на выезд в один из дней после этого нововведения. Всё потому что те, кто хочет с Большевистской повернуть налево на Днепрогэсовскую, не успевают за 9 секунд проехать, выстраиваются в пробку, которая не дает проехать из микрорайона в сторону центра города.

Читатель Евгений уверен, что стало однозначно лучше: выезжать направо из микрорайона теперь проще, за счет этого быстрее движется весь выезжающий поток:

— Но с поворотом налево остались сложности, потому что дополнительная секция, которая позволяет повернуть с Большевистской на Днепрогэсовскую, очень короткая. Так что нередки случаи, когда выезд из жилмассива налево оказывается перекрыт.

Читатель Олег сказал, что существенной разницы не заметил:

— Но я редко езжу через этот перекресток в час пик, так что мое мнение здесь непоказательно.

Что говорят в мэрии

Журналист НГС сделал запрос в пресс-центр мэрии по ситуации и получил следующий ответ:

— В целях обеспечения безопасности и улучшения условий проезда с улицы 2-й Обской на улице Большевистской изменен режим работы светофорного объекта с уменьшением времени горения разрешающего сигнала с 127 секунд до 115 секунд (на 12 секунд) для движения транспортных средств по улице Большевистской со стороны Речного вокзала.

В мэрии объяснили, что нововведения направлены на то, чтобы освободить участок дороги от пересечения улиц Большевистской и 2-й Обской до улицы Днепрогэсовской при движении от Речного вокзала. Это должно помочь улучшить выезд транспорта с 2-й Обской.

В мэрии добавили, что других изменений в организации дорожного движения в районе этого перекрестка не планируется.

В городе также планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы. В том числе будет предусмотрена автоматизация процессов управления движением на Большевистской. Сейчас проходят пуско-наладочные работы по подключению светофоров на этой улице к транспортной системе.

—  При выполнении интеграции светофоров станет возможным решение проблем не только на отдельном светофоре, указанном в запросе, но и на участке автомобильной дороги на улице Большевистской от Речного вокзала до спуска по улице Выборной, — добавили в мэрии.

Ранее мы рассказывали, какие выезды есть из микрорайона Европейский Берег в Новосибирске и почему жителям не всегда удобно пользоваться ими.

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Большевистская Европейский берег Светофор Новосибирск
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Комментарии
30
Алекс06
50 минут
поможет только вафельная разметка.а то эти европейцы замучили со стоянием поперек большевички
Гость
1 час
Вообще по барабану, я живу в новостройке у метро, у меня нет выездов, у меня есть метро и мне плевать на пробки и цену бензина. И на налоги на вёдра.
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