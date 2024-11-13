Больше нет «Усть-Татарки»: в Новосибирской области сняли дорожный щит с многолетней опечаткой

Дорожники установили новый щит Источник: Читатель НГС











Сотрудники ФКУ «Сибуправтодор» установили новый дорожный указатель на 997 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Теперь там правильно написано название административного центра Усть-Таркского района.

О дорожном знаке с надписью «Усть-Татарка» вместо «Усть-Тарка» прежде писали в районной группе в соцсети «ВКонтакте». В администрации Усть-Таркского сельсовета НГС сообщили, что глава района несколько раз обращал внимание на ошибку. Но она не исправлялась годами.

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева, информационный щит заменили накануне, 12 ноября. Обещание сделать это до конца месяца было сдержано.

В таком виде указатель был несколько лет Источник: Надежда Ромжаева









