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Дороги и транспорт Больше нет «Усть-Татарки»: в Новосибирской области сняли дорожный щит с многолетней опечаткой

Больше нет «Усть-Татарки»: в Новосибирской области сняли дорожный щит с многолетней опечаткой

Теперь указатель ведет в правильно названный населенный пункт

963
13 комментариев

Дорожники установили новый щит

Сотрудники ФКУ «Сибуправтодор» установили новый дорожный указатель на 997 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Теперь там правильно написано название административного центра Усть-Таркского района.

О дорожном знаке с надписью «Усть-Татарка» вместо «Усть-Тарка» прежде писали в районной группе в соцсети «ВКонтакте». В администрации Усть-Таркского сельсовета НГС сообщили, что глава района несколько раз обращал внимание на ошибку. Но она не исправлялась годами.

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева, информационный щит заменили накануне, 12 ноября. Обещание сделать это до конца месяца было сдержано.

В таком виде указатель был несколько лет

В июне НГС рассказывал, как власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи.

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Новосибирская обалсть Усть-Таркский район Дорожный знак Ошибка Дорожники
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Комментарии
13
Гость
41 минута
Судя по фото, это не новый щит, а всё-таки перерисованный старый. Отчетливо видны криво замазанные старые буквы.
Drakonn
38 минут
очень надеемся, что новый руководитель ФКУ "Сибуправтодор" и дальше продолжит наводить порядок на федеральных дорогах нашего региона ... и сможет "победить" бандуриновщину сложившуюся последние несколько лет
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