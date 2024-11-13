Для Новосибирска закупят еще пять вагонов метро за 863 миллиона — начали поиск поставщика

Для Новосибирска закупят еще пять вагонов метро. Их стоимость оценили в 863,7 миллиона рублей.
Аукцион на поиск поставщика объявили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Новосибирский метрополитен». В документах указано, что для города собираются купить два головных моторных вагона, два промежуточных моторных вагона и один безмоторный.
— Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий контракта, — говорится в проекте контракта.
Срок службы вагонов должен составлять не менее 31 года при среднегодовом пробеге в 160 000 километров.
Итоги торгов подведут 29 ноября. Подрядчик должен поставить новые вагоны до 31 марта 2026 года.
Накануне, 13 ноября, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что при закупке четырех составов в октябре удалось сэкономить около 300 миллионов рублей. За счет этого удалось найти средства на еще один состав.