Для Новосибирска закупят еще пять вагонов метро за 863 миллиона — начали поиск поставщика

Новые вагоны должны привести в Новосибирск до апреля 2026 года Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU











Для Новосибирска закупят еще пять вагонов метро. Их стоимость оценили в 863,7 миллиона рублей.

Аукцион на поиск поставщика объявили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Новосибирский метрополитен». В документах указано, что для города собираются купить два головных моторных вагона, два промежуточных моторных вагона и один безмоторный.

— Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий контракта, — говорится в проекте контракта.

Срок службы вагонов должен составлять не менее 31 года при среднегодовом пробеге в 160 000 километров.

Итоги торгов подведут 29 ноября. Подрядчик должен поставить новые вагоны до 31 марта 2026 года.