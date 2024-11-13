«Авиакомпании не хотят проиграть»: почему из Кемерова билеты на самолет дороже, чем из Новосибирска

Расстояние не прямо влияет на цену билета Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Казалось бы, расстояние между аэропортами Кемеровской области и Новосибирска совсем небольшое, а стоимость билетов порой отличается в несколько десятков тысяч рублей. Почему же при схожих условиях на одни и те же направления билеты от нас дороже, чем из Толмачево? Разбираемся, почему так происходит.

В минувшие выходные из Новокузнецка запустили прямые рейсы в Таиланд. Правда, улететь на заграничный курорт из Кузбасса стоит значительно дороже, чем из Новосибирска. Например, тур для двоих взрослых и ребенка с 23 ноября на 10 дней стоит из Новокузнецка минимум 351 тысячу рублей. В то время как из Новосибирска при тех же условиях — от 243 тысяч рублей.

Разница цен наблюдается не только на международных направлениях, но и на внутренних. Например, самый дешевый билет из Кемерова в Москву 15 ноября с возвращением через два дня стоит на одного 28 135 рублей. Тот же маршрут в те же даты из Новокузнецка стоит 23 918 рублей, а из Новосибирска — от 13 288.

При этом время пути не особо сильно отличается: 04:40 минут из Кемерова, 04:50 из Новокузнецка и 04:20 из Новосибирска. При этом, как можно заметить выше, из столицы южной агломерации Кузбасса летать хоть и дольше, но выгоднее, чем из Кемерова.

Из чего состоит стоимость билета

Стоимость авиабилета формируется из множества факторов, которые идут далеко за рамки простого учета расстояния. Авиакомпании учитывают базовую цену перевозки, топливные и аэропортовые сборы, налоги, а также спрос и сезонность.

Базовая цена — это стоимость непосредственно перевозки, которая варьируется в зависимости от расстояния между пунктами отправления и назначения, класса обслуживания (эконом, бизнес), уровня комфорта, а также условий тарифа (возможность возврата или обмена билета). Топливные сборы — значительная часть стоимости, так как цена на авиатопливо может колебаться. Перевозчики учитывают мировые цены на нефть, и рост стоимости топлива нередко приводит к увеличению тарифов. Аэропортовые сборы и налоги — это обязательные платежи за пользование инфраструктурой аэропортов, безопасность, багаж и другие услуги. Эти деньги передаются напрямую аэропорту или регулирующим организациям. Сезонность и спрос. В зависимости от сезона и востребованности рейсов стоимость может сильно меняться. Летом, во время праздников и каникул цены обычно повышаются, так как улететь желает большее количество человек. Дополнительные услуги — например, выбор места, багаж, питание или страховка, которые можно включить по желанию пассажира. Политика ценообразования авиакомпаний. Многие компании используют динамическое ценообразование, анализируя спрос в реальном времени и корректируя цены на билеты.

Почему такая разница?

Стоимость перелетов зависит не только от расстояния, но и от целого ряда факторов, включая налоги, операционные издержки, уровень спроса и доступность рейсов. Разница в стоимости авиабилетов из Новосибирска и Кемеровской области обусловлена рядом факторов.

Конкуренция среди перевозчиков

Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири, а международный аэропорт Толмачево обеспечивает конкуренцию среди авиакомпаний. Чем больше авиакомпаний обслуживает маршруты, тем ниже цены для потребителей — перевозчики борются за пассажиров, предлагая более выгодные тарифы. В Кемеровской области конкурентов меньше, поэтому авиакомпании держат высокие цены.

— Даже по населенности регионов можно посмотреть: в Новосибирске 1,6 миллиона проживает, а в Кемерово примерно 544 тысячи человек. И между двумя крупными городами будет больше полетов, нежели между Москвой и Кемерово, чисто логически. И поэтому билетов будет меньше, а цена — выше, — объяснила экономист, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Количество рейсов

Аэропорты в Новосибирске предлагают большое количество как внутренних, так и международных рейсов, что позволяет снизить стоимость билетов за счет более частых перелетов и возможности для авиакомпаний наращивать пассажиропоток. В Кемерове рейсов меньше, и это влияет на стоимость в сторону увеличения.

Тарифная политика авиакомпаний

Авиакомпании часто применяют более гибкую политику ценообразования в крупных аэропортах вроде Толмачево, где можно предложить билеты по низким тарифам с условием продажи большого объема. В маленьких аэропортах тарифы могут быть стабильнее и выше, так как объем пассажиров ограничен, и авиакомпании не могут себе позволить сильно снижать цены.

Загруженность аэропортов

Чем более крупный аэропорт, тем выше его инфраструктурная и операционная эффективность, что в свою очередь способствует снижению операционных затрат и позволяет снизить стоимость билетов. Аэропорты в Кемеровской области, будучи менее загруженными, не имеют такой же экономии и выполняют меньше рейсов.

— Нужно понимать, что авиакомпании тоже не хотят проиграть. Например, они запустят большое количество авиаперелетов, и половина кресел будет свободными. Понятное дело, это сразу убыток, — добавляет Рута Абрамова.

Получается, что комбинация этих факторов делает рейсы из Новосибирска более доступными по цене даже при схожем расстоянии полетов.