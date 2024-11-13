«Авиакомпании не хотят проиграть»: почему из Кемерова билеты на самолет дороже, чем из Новосибирска

Казалось бы, расстояние между аэропортами Кемеровской области и Новосибирска совсем небольшое, а стоимость билетов порой отличается в несколько десятков тысяч рублей. Почему же при схожих условиях на одни и те же направления билеты от нас дороже, чем из Толмачево? Разбираемся, почему так происходит.
В минувшие выходные из Новокузнецка запустили прямые рейсы в Таиланд. Правда, улететь на заграничный курорт из Кузбасса стоит значительно дороже, чем из Новосибирска. Например, тур для двоих взрослых и ребенка с 23 ноября на 10 дней стоит из Новокузнецка минимум 351 тысячу рублей. В то время как из Новосибирска при тех же условиях — от 243 тысяч рублей.
Разница цен наблюдается не только на международных направлениях, но и на внутренних. Например, самый дешевый билет из Кемерова в Москву 15 ноября с возвращением через два дня стоит на одного 28 135 рублей. Тот же маршрут в те же даты из Новокузнецка стоит 23 918 рублей, а из Новосибирска — от 13 288.
При этом время пути не особо сильно отличается: 04:40 минут из Кемерова, 04:50 из Новокузнецка и 04:20 из Новосибирска. При этом, как можно заметить выше, из столицы южной агломерации Кузбасса летать хоть и дольше, но выгоднее, чем из Кемерова.
Из чего состоит стоимость билета
Стоимость авиабилета формируется из множества факторов, которые идут далеко за рамки простого учета расстояния. Авиакомпании учитывают базовую цену перевозки, топливные и аэропортовые сборы, налоги, а также спрос и сезонность.
Базовая цена — это стоимость непосредственно перевозки, которая варьируется в зависимости от расстояния между пунктами отправления и назначения, класса обслуживания (эконом, бизнес), уровня комфорта, а также условий тарифа (возможность возврата или обмена билета).
Топливные сборы — значительная часть стоимости, так как цена на авиатопливо может колебаться. Перевозчики учитывают мировые цены на нефть, и рост стоимости топлива нередко приводит к увеличению тарифов.
Аэропортовые сборы и налоги — это обязательные платежи за пользование инфраструктурой аэропортов, безопасность, багаж и другие услуги. Эти деньги передаются напрямую аэропорту или регулирующим организациям.
Сезонность и спрос. В зависимости от сезона и востребованности рейсов стоимость может сильно меняться. Летом, во время праздников и каникул цены обычно повышаются, так как улететь желает большее количество человек.
Дополнительные услуги — например, выбор места, багаж, питание или страховка, которые можно включить по желанию пассажира.
Политика ценообразования авиакомпаний. Многие компании используют динамическое ценообразование, анализируя спрос в реальном времени и корректируя цены на билеты.
Почему такая разница?
Стоимость перелетов зависит не только от расстояния, но и от целого ряда факторов, включая налоги, операционные издержки, уровень спроса и доступность рейсов. Разница в стоимости авиабилетов из Новосибирска и Кемеровской области обусловлена рядом факторов.
Конкуренция среди перевозчиков
Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири, а международный аэропорт Толмачево обеспечивает конкуренцию среди авиакомпаний. Чем больше авиакомпаний обслуживает маршруты, тем ниже цены для потребителей — перевозчики борются за пассажиров, предлагая более выгодные тарифы. В Кемеровской области конкурентов меньше, поэтому авиакомпании держат высокие цены.
— Даже по населенности регионов можно посмотреть: в Новосибирске 1,6 миллиона проживает, а в Кемерово примерно 544 тысячи человек. И между двумя крупными городами будет больше полетов, нежели между Москвой и Кемерово, чисто логически. И поэтому билетов будет меньше, а цена — выше, — объяснила экономист, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова.
Количество рейсов
Аэропорты в Новосибирске предлагают большое количество как внутренних, так и международных рейсов, что позволяет снизить стоимость билетов за счет более частых перелетов и возможности для авиакомпаний наращивать пассажиропоток. В Кемерове рейсов меньше, и это влияет на стоимость в сторону увеличения.
Тарифная политика авиакомпаний
Авиакомпании часто применяют более гибкую политику ценообразования в крупных аэропортах вроде Толмачево, где можно предложить билеты по низким тарифам с условием продажи большого объема. В маленьких аэропортах тарифы могут быть стабильнее и выше, так как объем пассажиров ограничен, и авиакомпании не могут себе позволить сильно снижать цены.
Загруженность аэропортов
Чем более крупный аэропорт, тем выше его инфраструктурная и операционная эффективность, что в свою очередь способствует снижению операционных затрат и позволяет снизить стоимость билетов. Аэропорты в Кемеровской области, будучи менее загруженными, не имеют такой же экономии и выполняют меньше рейсов.
— Нужно понимать, что авиакомпании тоже не хотят проиграть. Например, они запустят большое количество авиаперелетов, и половина кресел будет свободными. Понятное дело, это сразу убыток, — добавляет Рута Абрамова.
Получается, что комбинация этих факторов делает рейсы из Новосибирска более доступными по цене даже при схожем расстоянии полетов.
Ранее стало известно, что Новосибирская область осталась без малой авиации. Как ее вернуть и во сколько обойдутся сельские перелеты, читайте по ссылке.