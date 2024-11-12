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Дороги и транспорт «Хорошая экономия под 300 миллионов»: для новосибирского метрополитена купят еще один новый состав

«Хорошая экономия под 300 миллионов»: для новосибирского метрополитена купят еще один новый состав

Сейчас документы на согласовании

209
2 комментария

Минпромторг должен одобрить закупку

В Новосибирске закупят еще один новый состав метро, к тем четырем, что уже куплены. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 12 ноября.

— Закупали составы метрополитена. Три купили через лизинг и один прямая поставка. По итогам торгов получили хорошую экономию под 300 миллионов, — отметил Максим Кудрявцев.

На сэкономленные деньги он предложил купить еще один состав. Валерий Жарков, начальник управления автомобильных дорог Новосибирска, ответил, что процедуры уже запущены.

— Приобретение состава планируется. Сейчас подготовлена закупочная документация, подана заявка в Минпромторг РФ для получения разрешения на покупку, — ответил Валерий Жарков.

В конце сентября стало известно, что для Новосибирска купят 20 новых вагонов метро — четыре состава должны были обойтись в 5,3 миллиарда рублей.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
скоро будет так, купили новую рельсу и 2 шпалы, чему вы радуетесь ?
Гость
1 минута
в чей карман сэкономили 300лямов?
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