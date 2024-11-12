«Хорошая экономия под 300 миллионов»: для новосибирского метрополитена купят еще один новый состав

Минпромторг должен одобрить закупку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске закупят еще один новый состав метро, к тем четырем, что уже куплены. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска сегодня, 12 ноября.

— Закупали составы метрополитена. Три купили через лизинг и один прямая поставка. По итогам торгов получили хорошую экономию под 300 миллионов, — отметил Максим Кудрявцев.

На сэкономленные деньги он предложил купить еще один состав. Валерий Жарков, начальник управления автомобильных дорог Новосибирска, ответил, что процедуры уже запущены.

— Приобретение состава планируется. Сейчас подготовлена закупочная документация, подана заявка в Минпромторг РФ для получения разрешения на покупку, — ответил Валерий Жарков.