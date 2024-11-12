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Дороги и транспорт Одну из улиц в центре Новосибирска сделают односторонней и запретят парковаться еще на трех — карта

Одну из улиц в центре Новосибирска сделают односторонней и запретят парковаться еще на трех — карта

Сразу несколько дорог получат новые знаки и ограничения

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6 комментариев

В городе становится всё меньше дорог, где можно парковаться

В Новосибирске улицу Каинскую сделают односторонней и запретят на ее части парковаться. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

По улице Каинской можно будет проехать только от улицы Серебренниковской до Красного проспекта. Одностороннее движение введут до 20 ноября. А на участке от дома № 15 до № 11 будет запрещено парковаться.

С 20 ноября будет введен запрет на парковку на трех улицах, чтобы обеспечить уборку и безопасность:

  • на ул. Войкова от ул. Николая Островского до ул. Крестьянской;

  • на ул. Трикотажной на участке от проспекта Дзержинского до ул. Авиастроителей;

  • на ул. Кошурникова на участке от ул. Бориса Богаткова до «Березовой рощи».

До 23 ноября введут ограничения скорости до 40 км/ч на участке на улице Республиканской в сторону улицы Авиастроителей в районе строения № 1а и на следующих примыканиях. Такие знаки будут установлены по ходу движения от улицы Авиастроителей в сторону улицы Строителей перед каждым примыканием до строения № 457 на улице Кавалерийской.

Все нововведения мы отметили на карте.

Ранее стало известно, что в Новосибирске изменят схему движения по полосам на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова.

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ПО ТЕМЕ
Запрет парковки Новосибирск Мэрия Новосибирска Одностороннее движение Улица Каинская Улица Кошурникова Бориса Богаткова
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Комментарии
6
Bream
12 минут
Кошурникова то за что
Qsy
33 минуты
Да запретите вообще парковаться. Везде. Ни одной парковки не организовали. Только убирают. Все для жителей. Спасибо. Очень удобно. Сразу видно, власти о нас заботятся.
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