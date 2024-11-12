Одну из улиц в центре Новосибирска сделают односторонней и запретят парковаться еще на трех — карта

В городе становится всё меньше дорог, где можно парковаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске улицу Каинскую сделают односторонней и запретят на ее части парковаться. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

По улице Каинской можно будет проехать только от улицы Серебренниковской до Красного проспекта. Одностороннее движение введут до 20 ноября. А на участке от дома № 15 до № 11 будет запрещено парковаться.

С 20 ноября будет введен запрет на парковку на трех улицах, чтобы обеспечить уборку и безопасность:

на ул. Войкова от ул. Николая Островского до ул. Крестьянской;

на ул. Трикотажной на участке от проспекта Дзержинского до ул. Авиастроителей;

на ул. Кошурникова на участке от ул. Бориса Богаткова до «Березовой рощи».

До 23 ноября введут ограничения скорости до 40 км/ч на участке на улице Республиканской в сторону улицы Авиастроителей в районе строения № 1а и на следующих примыканиях. Такие знаки будут установлены по ходу движения от улицы Авиастроителей в сторону улицы Строителей перед каждым примыканием до строения № 457 на улице Кавалерийской.

Все нововведения мы отметили на карте.

Источник: мэрия Новосибирска