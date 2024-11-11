НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

зап.

 743мм 66%
Подробнее
8 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Изучаем изменение цен на новосибирские однушки и двушки

День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Отремонтировали асфальт и тротуары — концессионер четвертого моста отчитался о работе в Новосибирске

Отремонтировали асфальт и тротуары — концессионер четвертого моста отчитался о работе в Новосибирске

В регионе завершается строительный сезон

620
3 комментария

Концессионер восстановил асфальт на площадях Труда и Будагова

В Новосибирске группа «ВИС» восстановила асфальт на площадях Труда и Будагова, а также восстановила тротуары на этих участках. Концессионер отчитался о строительных работах у четвертого моста.

Как отметили в компании, работы велись, в том числе в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

— На площади Будагова выполнен ремонт дорожного покрытия в объёме свыше 3 тысяч квадратных метров. Это позволило возобновить движение автотранспорта по четырём полосам. На этом же участке восстановлен пешеходный тротуар площадью 320 квадратных метров и длиной 110 метров, — отметили в «ВИС».

Работы велись, в том числе в ночное время

Помимо этого, при подготовке к зимнему периоду на площадях Труда и Будагова также провели ямочный ремонт общей площадью 640 квадратных метров. Ремонт участков дорог выполнили в рамках концессии по строительству четвертого моста.

Ранее группа «ВИС» рассказала какие работы проведут на четвертом мосту в 2025 году.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ремонт дорог Группа ВИС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
88877888м
25 минут
Где слова что эти работы велись для бесплатного запуска моста в декабре??
боец РККА
17 минут
чё, тоже орден дадут?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Anton,43

Max,40

Даниил,36

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Алина,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление