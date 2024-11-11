Отремонтировали асфальт и тротуары — концессионер четвертого моста отчитался о работе в Новосибирске

Концессионер восстановил асфальт на площадях Труда и Будагова Источник: ГК «ВИС»











В Новосибирске группа «ВИС» восстановила асфальт на площадях Труда и Будагова, а также восстановила тротуары на этих участках. Концессионер отчитался о строительных работах у четвертого моста.

Как отметили в компании, работы велись, в том числе в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

— На площади Будагова выполнен ремонт дорожного покрытия в объёме свыше 3 тысяч квадратных метров. Это позволило возобновить движение автотранспорта по четырём полосам. На этом же участке восстановлен пешеходный тротуар площадью 320 квадратных метров и длиной 110 метров, — отметили в «ВИС».

Работы велись, в том числе в ночное время Источник: ГК «ВИС»











Помимо этого, при подготовке к зимнему периоду на площадях Труда и Будагова также провели ямочный ремонт общей площадью 640 квадратных метров. Ремонт участков дорог выполнили в рамках концессии по строительству четвертого моста.