Новые павильоны для пассажиров установят в Новосибирске — карта

Все новые павильоны сделаны по одному проекту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске разместят 10 новых остановочных павильонов. Их оборудуют на левом берегу.

«Городской центр организации дорожного движения» объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы. За установку павильонов в Кировском районе готовы заплатить почти 5 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок.

На остановках разместят типовые павильоны Источник: «Городской центр организации дорожного движения»











Павильоны разместят на остановках «Ж/м Северо-Чемской», «Магазин №17», «Ул. Сержанта Коротаева», «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» и «Ул. Федора Горячева». Навесы поставят с обеих сторон.

На каждой остановке оборудуют по два павильона Источник: «Яндекс.Карты»

Заявки на участие в торгах принимают до 15 ноября. Итоги аукциона подведут 18 ноября. Победитель торгов должен будет обустроить остановки в течение 20 дней с момента заключения контракта.