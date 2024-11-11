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Дороги и транспорт Новые павильоны для пассажиров установят в Новосибирске — карта

Новые павильоны для пассажиров установят в Новосибирске — карта

За работы готовы заплатить почти 5 миллионов рублей

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18 комментариев

Все новые павильоны сделаны по одному проекту

В Новосибирске разместят 10 новых остановочных павильонов. Их оборудуют на левом берегу.

«Городской центр организации дорожного движения» объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы. За установку павильонов в Кировском районе готовы заплатить почти 5 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок.

На остановках разместят типовые павильоны

Павильоны разместят на остановках «Ж/м Северо-Чемской», «Магазин №17», «Ул. Сержанта Коротаева», «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» и «Ул. Федора Горячева». Навесы поставят с обеих сторон.

На каждой остановке оборудуют по два павильона

Заявки на участие в торгах принимают до 15 ноября. Итоги аукциона подведут 18 ноября. Победитель торгов должен будет обустроить остановки в течение 20 дней с момента заключения контракта.

В октябре в Новосибирск привезли новые трамваи. Корреспондент НГС прокатилась на одном из них — он вызвал восторг у горожан.

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Комментарии
18
aonmaster
1 час
За эти южные клетушки без защиты от снега и дождя - и 500 тыщ жалко.
ruterist
47 минут
это че зв остановка за 500к? даже с установкой....
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