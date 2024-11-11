9 баллов: Новосибирск сковали огромные утренние пробки — где сложно проехать

Огромный затор образовался на перекрестке улиц Первомайской и Героев Революции Источник: «Электронный город»











Сегодня утром, 11 ноября, Новосибирск сковали огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-сервиса «Яндекс. Карты».

По информации сервиса, дорожная ситуация в городе оценивается в 9 баллов. Заторы сформировались, в частности, на улицах Большевистской, Кирова, Военной, а также на Красном проспекте.

Источник: «Яндекс. Карты»











Одна из самых крупных пробок образовалась на перекрестке Первомайской и Героев Революции. По данным онлайн-трансляции «Электронный город», затор действительно очень большой. Не лучше ситуация обстоит и в районе площади Труда. Кроме того, очень сильно затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого.