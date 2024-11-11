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Дороги и транспорт 9 баллов: Новосибирск сковали огромные утренние пробки — где сложно проехать

9 баллов: Новосибирск сковали огромные утренние пробки — где сложно проехать

Сильные заторы образовались сразу в нескольких частях города

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6 комментариев

Огромный затор образовался на перекрестке улиц Первомайской и Героев Революции

Сегодня утром, 11 ноября, Новосибирск сковали огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-сервиса «Яндекс. Карты».

По информации сервиса, дорожная ситуация в городе оценивается в 9 баллов. Заторы сформировались, в частности, на улицах Большевистской, Кирова, Военной, а также на Красном проспекте.

Одна из самых крупных пробок образовалась на перекрестке Первомайской и Героев Революции. По данным онлайн-трансляции «Электронный город», затор действительно очень большой. Не лучше ситуация обстоит и в районе площади Труда. Кроме того, очень сильно затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы ежедневно стоят в пробках из-за перекрытия путепровода.

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Новосибирск Пробки Заторы Дороги Автомобили
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Комментарии
6
Гость
7 минут
снег идет,никто не ожидал,никто ничего ни чистил,никто колеса ни менял,в смартфонах едут...картинки листают,это так интересно...
Гость
12 минут
зачем ехать в такую погоду на машине, зная что будет гололед пробки и высокая вероятность попасть дтп??
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