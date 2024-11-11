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Дороги и транспорт В Новосибирске возобновили движение по всем полосам Октябрьского моста

В Новосибирске возобновили движение по всем полосам Октябрьского моста

Ремонтные работы на мосту идут с 2022 года

2 378
14 комментариев

По словам мэра, целью властей было завершить работы до зимы

Сегодня утром, 11 ноября, в Новосибирске возобновили движение по всем полосам Октябрьского моста. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сегодня рано утром движение возобновлено по всем полосам Октябрьского моста, — написал глава Новосибирска.

Мэр отметил, что целью властей было завершить работы на мосту до зимы, так как ограничения создавали неудобства для горожан. Новые подрядчики, по его словам, успешно справились с задачей.

Ремонт моста стартовал в мае 2022 года — им занималась компания «СпецТрансСтрой». Для ускорения процесса были привлечены дополнительные подрядчики — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». 7 марта этого года они начали работы по ремонту моста в направлении с левого берега на правый.

26 августа мэрия приняла решение расторгнуть контракт с ООО «СпецТрансСтрой». Таким образом, все оставшиеся незавершенные работы сейчас передают ООО «ДК Клевер».

Ранее НГС писал, что на Октябрьском мосту в Новосибирске открыли третью полосу в сторону правого берега.

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Новосибирск Октябрьский мост Ремонт Пробки
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Комментарии
14
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Салют будет?
LG>
24 минуты
2 года... хорошо, хоть закончили. Хотя такие работы делаются за 2-3 месяца, при работе 24/7 в полную мощность.
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