По словам мэра, целью властей было завершить работы до зимы Источник: Максим Кудрявцев / Telegram











Сегодня утром, 11 ноября, в Новосибирске возобновили движение по всем полосам Октябрьского моста. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сегодня рано утром движение возобновлено по всем полосам Октябрьского моста, — написал глава Новосибирска.

Мэр отметил, что целью властей было завершить работы на мосту до зимы, так как ограничения создавали неудобства для горожан. Новые подрядчики, по его словам, успешно справились с задачей.

Ремонт моста стартовал в мае 2022 года — им занималась компания «СпецТрансСтрой». Для ускорения процесса были привлечены дополнительные подрядчики — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». 7 марта этого года они начали работы по ремонту моста в направлении с левого берега на правый.

26 августа мэрия приняла решение расторгнуть контракт с ООО «СпецТрансСтрой». Таким образом, все оставшиеся незавершенные работы сейчас передают ООО «ДК Клевер».