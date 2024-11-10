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Дороги и транспорт В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — показываем на карте, где закрыт проезд

В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — показываем на карте, где закрыт проезд

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Нового года

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Часть улицы будет закрыта до 10 февраля

Сегодня утром, 10 ноября, улицу Ленина закрыли для проезда автомобилей. Она будет перекрыта на участке до улицы Советской и станет пешеходной.

На месте дежурит охрана

По данным мэрии, часть улицы будет закрыта до 10 февраля. Площадку украсят для новогодних мероприятий. На месте дежурят сотрудники АБ «Гвардия». Водителей попросили быть более внимательными.

Проезд закрыт от площади Ленина до улицы Советской

В начале ноября в Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина. Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что мэрия отказалась от закупки новых иллюминаций для города к Новому году. Новосибирск украсят прошлогодним оформлением. Новогоднюю ель на площади Ленина планируют установить до 1 декабря.

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Пешеходная улица Ленина Перекрыли проезд Новосибирск
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