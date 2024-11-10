В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — показываем на карте, где закрыт проезд

Сегодня утром, 10 ноября, улицу Ленина закрыли для проезда автомобилей. Она будет перекрыта на участке до улицы Советской и станет пешеходной.
По данным мэрии, часть улицы будет закрыта до 10 февраля. Площадку украсят для новогодних мероприятий. На месте дежурят сотрудники АБ «Гвардия». Водителей попросили быть более внимательными.
В начале ноября в Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина. Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что мэрия отказалась от закупки новых иллюминаций для города к Новому году. Новосибирск украсят прошлогодним оформлением. Новогоднюю ель на площади Ленина планируют установить до 1 декабря.