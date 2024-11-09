НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -11

5 м/c,

ю-з.

 752мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

В Новосибирске открыли мемориал бойцам ЧВК «Вагнер»

День гастрономического единства
Скандал с охраной
Жить, сдавать, зарабатывать
Чем торгуют на Юго-Западном
Зимний дайджест моды
Рейс с контролёрами
Бизнес в Корее
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Ноль рабочих на месте»: новосибирцы ежедневно стоят в пробках из-за перекрытия путепровода

«Ноль рабочих на месте»: новосибирцы ежедневно стоят в пробках из-за перекрытия путепровода

По данным 2ГИС, участок одной полосы закрыли на ремонт 14 сентября

1 082
10 комментариев

Пробки собираются по обеим сторонам движения

Из-за перекрытия полосы на путепроводе на улице Добролюбова собираются пробки. Об этом редакции НГС рассказала читательница Анастасия.

— Путепровод на Добролюбова закрыт на долгие месяцы. Ноль рабочих, зато огромная пробка на всех прилегающих улицах, — говорит сибирячка.

По её словам, движение на участке одностороннее, а проезд со стороны улицы Большевистской запрещён.

По картам видно, что движение на участке затруднено

По данным карт 2ГИС, на путепроводе перекрыт небольшой участок левой полосы с 14 сентября. Пробки собираются с обеих сторон. Частично убрать ограничения на участке должны уже 10 ноября. Последние ограничения планируют снимать 14 ноября.

Ранее мэрия рассказала, как будет разбираться с пробками вблизи Станционной.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пробки Перекрытие Ремонт Путепровод Новосибирск
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
ruterist
11 минут
бывает
Директор Завода (Ржака)
26 минут
Рабочие никому не нужны. Нужны зумеры в офис, бутерброды и кофемашина.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Руслан,46

Ivan,45

Михаил,36

Aleks,36

Владимир,44

Lana,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Соль техническая 50кг для дорог

1 000 ₽

Добавить объявление