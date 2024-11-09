«Ноль рабочих на месте»: новосибирцы ежедневно стоят в пробках из-за перекрытия путепровода

Из-за перекрытия полосы на путепроводе на улице Добролюбова собираются пробки. Об этом редакции НГС рассказала читательница Анастасия.
— Путепровод на Добролюбова закрыт на долгие месяцы. Ноль рабочих, зато огромная пробка на всех прилегающих улицах, — говорит сибирячка.
По её словам, движение на участке одностороннее, а проезд со стороны улицы Большевистской запрещён.
По данным карт 2ГИС, на путепроводе перекрыт небольшой участок левой полосы с 14 сентября. Пробки собираются с обеих сторон. Частично убрать ограничения на участке должны уже 10 ноября. Последние ограничения планируют снимать 14 ноября.
Ранее мэрия рассказала, как будет разбираться с пробками вблизи Станционной.