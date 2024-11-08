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Дороги и транспорт Новосибирск сковали 6-километровые пробки из-за метели — где сложнее всего проехать

Новосибирск сковали 6-километровые пробки из-за метели — где сложнее всего проехать

Заторы есть и на левом, и на правом берегу

1 687
9 комментариев

Непросто сегодня не только водителям, но и пешеходам

На дорогах Новосибирска образовались огромные пробки из-за метели. Непогода пришла в город еще ночью, но осадки к утру только усилились.

По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

На левом берегу пробки растянулись на 6 километров на улицах Петухова и Большой. Трудно проехать по улицам, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, по Советскому шоссе. Пробки есть и на Димитровском, Октябрьском мостах в сторону правого берега.

ДТП тоже осложняют обстановку на дорогах

На правом берегу заторы собрались на улице Большевистской, Кирова, Кошурникова, Кропоткина, Выборной, Богдана Хмельницкого.

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц города. Присылайте и вы свои фото и видео!

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Комментарии
9
Гость
1 час
городу нужны скоростные трамваи,электрички и выделенная полоса для ОТ
Гость
33 минуты
Я бы повременим с включением отопления. Объективно, земля ещё не остыла, что бы установился снежный покров.
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