Новосибирск сковали 6-километровые пробки из-за метели — где сложнее всего проехать

На дорогах Новосибирска образовались огромные пробки из-за метели. Непогода пришла в город еще ночью, но осадки к утру только усилились.
По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.
На левом берегу пробки растянулись на 6 километров на улицах Петухова и Большой. Трудно проехать по улицам, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, по Советскому шоссе. Пробки есть и на Димитровском, Октябрьском мостах в сторону правого берега.
На правом берегу заторы собрались на улице Большевистской, Кирова, Кошурникова, Кропоткина, Выборной, Богдана Хмельницкого.
Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц города. Присылайте и вы свои фото и видео!