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Дороги и транспорт Пока без развязки: власти Новосибирска ответили, как разберутся с пробками вблизи Станционной

Пока без развязки: власти Новосибирска ответили, как разберутся с пробками вблизи Станционной

Из-за железнодорожного переезда жители левобережья стоят в пробках

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31 комментарий

В будущем планируют расширить улицу Порт-Артурскую и построить еще одну дорогу

Власти Новосибирска ответили, как решат проблему пробок из-за железнодорожных переездов на левом берегу. По данным мэрии, развязка через бетонный переезд еще не разрабатывается, но есть другие решения.

В пресс-центре мэрии объяснили НГС, что строительство единого комплекса транспортных развязок по улице Станционной, 2-ой Станционной и Связистов с путепроводом через железную запланировано до 2030 года. В этом и следующем году разрабатывать проектную документацию не будут. Но придумали, как снизить пробки.

— Для жителей микрорайонов, прилегающих к улице Титова планируется строительство автомобильной дороги по улице Дукача от улицы Титова до улицы Станционной с путепроводом над железной дорогой, — сообщили в мэрии.

Муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проекта межевания линейного объекта и разработку проектной документации заключили два года назад с «Гильдией инженеров проектировщиков». Сейчас проект проходит согласование, все задерживается из-за отсутствия технических условий на отвод и подключение ливневых стоков, а также из-за процесса согласования дороги на территории «РЖД».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Гильдия Инженеров Проектировщиков» образовано в 2013 году в Иркутске. Директором числится Эльвира Кузнецова, учредителем — Ольга Приходько. На конец 2023 года выручка организации составила 12,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 568 тысяч рублей.

Дорожникам, в том числе, предстоит расширить проезжую часть улицы Порт-Артурской на подходе к улице Станционной для поворота направо с дополнительной полосы. Муниципальный контракт на разработку уже заключили с компанией «Доргеопроект». В этом году планируется закончить разработку проектно-сметной документации. Не ранее следующего года будут планировать строительно-монтажные работы.

ООО «Доргеопроект» образовано в 2014 году в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор компании — Александр Резанов, владельцами в равных долях числятся Анна Кощеева и Александр Резанов. На конец 2023 года выручка компании составила 59,7 миллиона рублей, чистая прибыль 8,2 миллиона рублей.

В это году также провели ремонт дороги на улице Порт-Артурской, на участке автомобильной дороги от Забалуева до железнодорожного переезда.

Кстати, и Бетонный переезд и улицу Порт-Артурскую в сервисе 2 ГИС пользователи оценивают на одну звезду. В отзывах жалуются на то, что жители и гости города опаздывают из-за пробок.

— Ужасный участок дороги, я его просто ненавижу. Опоздали на самолёт в Москву, выехали в 6 утра, самолёт в 8.30, думали успеем, в итоге пробка, — пишет пользователь.

Недавно мэрия Новосибирска объяснила, как собираются разобраться с пробками на Южно-Чемском жилмассиве. Администрация считает, что виноваты водители, которые не соблюдают правила дорожного движения.

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Комментарии
31
За державу обидно!
45 минут
Итак уже больше 10лет или всё ,как всегда и везде по нашему-"...а воз и ныне там."
Ханна Намити
30 минут
очередная за уши притянутая городскими властями ООО с громким названием и очень смутной прибылью....
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