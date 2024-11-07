Стоит весь левый берег: Новосибирск застрял в гигантских пробках — где труднее всего проехать

Протяжённость некоторых пробок превышает несколько километров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пробки на множестве улиц образовались на левом берегу Новосибирска утром в четверг, 7 ноября, свидетельствуют данные сервиса 2GIS. По данным на 7:30 утра, ситуация на дорогах оценивается в пять баллов из десяти.

Сложнее всего проехать по дорогам в Ленинском районе. Этому способствуют четырёхкилометровый затор на улице Большой, пробки на Станционной, проезде Энергетиков, Широкой и Станиславского.

Въезд на Октябрьский мост и путь по нему до правого берега также затруднён — на участке сейчас пробка протяжённостью больше километра.

Непростая ситуация на дорогах сложилась утром и в Кировском районе. Пробка протяжённостью свыше двух километров собралась на Толмачёвской. По данным пользователей 2GIS, на участке не работает светофор. Стоит также улица Зорге и кольцо на площади Кирова.