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Дороги и транспорт Стоит весь левый берег: Новосибирск застрял в гигантских пробках — где труднее всего проехать

Стоит весь левый берег: Новосибирск застрял в гигантских пробках — где труднее всего проехать

Заторы произошли сразу в нескольких частях левого берега

3 606
23 комментария

Протяжённость некоторых пробок превышает несколько километров

Пробки на множестве улиц образовались на левом берегу Новосибирска утром в четверг, 7 ноября, свидетельствуют данные сервиса 2GIS. По данным на 7:30 утра, ситуация на дорогах оценивается в пять баллов из десяти.

Сложнее всего проехать по дорогам в Ленинском районе. Этому способствуют четырёхкилометровый затор на улице Большой, пробки на Станционной, проезде Энергетиков, Широкой и Станиславского.

Въезд на Октябрьский мост и путь по нему до правого берега также затруднён — на участке сейчас пробка протяжённостью больше километра.

Непростая ситуация на дорогах сложилась утром и в Кировском районе. Пробка протяжённостью свыше двух километров собралась на Толмачёвской. По данным пользователей 2GIS, на участке не работает светофор. Стоит также улица Зорге и кольцо на площади Кирова.

Напомним, в конце октября новосибирцы возмутились проектом Южного транзита без важных заездов

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Комментарии
23
Гость
1 час
И сколько еще мэр, губер и другие власти будут издеваться над Новосибирсцами???
72962
1 час
А нельзя привести заодно сравнительную обстановку по утрам в соседних городах? Уже молчу про загнивающий Запад. А то непонятно, это у всех так, или только у нас.
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