Уже запасли асфальт: Новосибирские дороги будут ремонтировать зимой

Технология зимнего ремонта отличается от работ, которые проводят летом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске дороги планируют ремонтировать с наступлением морозов. При температуре до -15 градусов есть возможность проводить поддерживающие работы холодным асфальтом на проблемных участках.

В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что зимой 2024–2025 годов на дорогах будут точечно устранять дефекты покрытия. Технология ремонта зимой отличается от той, которую применяют в теплое время года.

— Отличие от технологии, применяемой в более теплый период года, заключается в том, что в зимний период возможно выполнение работ единичных дефектов площадью не более двух квадратных метров при температуре не ниже -15 градусов, — сообщили в мэрии.

Кроме того, дорожники проведут ямочный ремонт с использованием инертных материалов: асфальтобетонного лома, щебня и песчано-гравийной смеси.

Всего в Новосибирске заготовили 10 тонн холодного асфальта, дополнительно проводятся торги по приобретению 121 тонны материала на сумму около трех миллионов рублей.

Для поддерживающего ремонта дорожники шести районов подготовили рециклеры асфальтобетона. В Октябрьском районе и МКУ «ДЭУ 1» — установки по изготовлению и транспортировке литого асфальтобетонна.

— До конца ноября планируется заключение контрактов со сторонними организациями на выполнение поддерживающего ремонта асфальтобетонных покрытий с использованием литых асфальтобетонных смесей, — сообщили в мэрии.