«А когда будет режим открытия?»: новосибирцы отреагировали на перемены на станции метро «Спортивная»

На платформе установили двери, которые закрывают доступ на пути Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы высказались о режиме повышенной готовности на станции метро «Спортивная». О его введении накануне, 5 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали, что скоро власти собираются заключить контракт на выполнение работ на станции, завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей, а также вести контроль.

— Для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Читатели НГС оставили 160 комментариев под этой новостью. Мы собрали самые интересные из них.

— Ура, скоро откроется!!! — Порадовался Гость.

— Ахахах, а когда будет режим просто открытия станции? — Задается вопрос другой читатель.

— А за каким там вообще нужны эти дверцы на платформе? Без них что, работать не будет? — Спросил комментатор.

— Не прошло и 40 лет! — Восклицает Гость.

— А вот если бы ввели режим повышенной готовности в ЗАГСах для женихов жениться. Милые невесты, ваше мнение? — Иронизирует Простой сибиряк.

— Как при установке Windows, выполнено 99% радует только первые 30 минут, — шутит другой читатель.

— Режим незаконченной продленности, — пишет Cobalt & Nickel.

— Нет спорта нет, и станции, — высказался eskimos.