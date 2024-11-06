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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" «А когда будет режим открытия?»: новосибирцы отреагировали на перемены на станции метро «Спортивная»

«А когда будет режим открытия?»: новосибирцы отреагировали на перемены на станции метро «Спортивная»

Работы закончат в режиме повышенной готовности

2 261
18 комментариев

На платформе установили двери, которые закрывают доступ на пути

Новосибирцы высказались о режиме повышенной готовности на станции метро «Спортивная». О его введении накануне, 5 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали, что скоро власти собираются заключить контракт на выполнение работ на станции, завершить работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей, а также вести контроль.

— Для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Читатели НГС оставили 160 комментариев под этой новостью. Мы собрали самые интересные из них.

— Ура, скоро откроется!!! — Порадовался Гость.

— Ахахах, а когда будет режим просто открытия станции? — Задается вопрос другой читатель.

— А за каким там вообще нужны эти дверцы на платформе? Без них что, работать не будет? — Спросил комментатор.

— Не прошло и 40 лет! — Восклицает Гость.

— А вот если бы ввели режим повышенной готовности в ЗАГСах для женихов жениться. Милые невесты, ваше мнение? — Иронизирует Простой сибиряк.

— Как при установке Windows, выполнено 99% радует только первые 30 минут, — шутит другой читатель.

— Режим незаконченной продленности, — пишет Cobalt & Nickel.

— Нет спорта нет, и станции, — высказался eskimos.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что станцию «Спортивная» не собираются консервировать. Часть работ продолжат зимой.

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Станция Спортивная Новосибирск Комментарии Мэрия Новосибирска
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Комментарии
18
С Праздником!
1 час
ах ХА ха ХА ))) После 2000ого года две станции открыли в Сибири всего! За четверть века))) Совпадение?
LG>
50 минут
В декабре будут только искать нового подрядчика. Так? Потом опять распил/пропил и... в конце 2025-го опять поиск нового подрядчика? Мэрия может назвать дату ввода станции в эксплуатацию?
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