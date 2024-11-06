Еще 24 камеры установят на дорогах Новосибирска до конца года — карта с адресами

В Новосибирске до конца года установят еще 24 камеры фотовидеофиксации нарушений. Об этом говорится в ответе ЦОДД на официальный запрос редакции НГС.
Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений:
проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 12.12. ч. 1 КоАП РФ);
невыполнение требования об остановке перед стоп-линией (ст. 12.12. ч. 2 КоАП РФ);
несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 ч. 1 КоАП РФ);
поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 ч. 2 КоАП РФ);
управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).
На прошлой неделе стало известно, что систему фотовидеофиксации установят на перекрестке улиц Георгия Колонды и Окружной в Новосибирске.