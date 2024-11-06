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Дороги и транспорт Еще 24 камеры установят на дорогах Новосибирска до конца года — карта с адресами

Еще 24 камеры установят на дорогах Новосибирска до конца года — карта с адресами

Они будут фиксировать сразу несколько нарушений

1 576
10 комментариев

На Красном проспекте установят сразу 9 камер

В Новосибирске до конца года установят еще 24 камеры фотовидеофиксации нарушений. Об этом говорится в ответе ЦОДД на официальный запрос редакции НГС.

Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 12.12. ч. 1 КоАП РФ);

  • невыполнение требования об остановке перед стоп-линией (ст. 12.12. ч. 2 КоАП РФ);

  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 ч. 1 КоАП РФ);

  • поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 ч. 2 КоАП РФ);

  • управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

На прошлой неделе стало известно, что систему фотовидеофиксации установят на перекрестке улиц Георгия Колонды и Окружной в Новосибирске.

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Камеры видеофиксации Красный проспект Новосибирск ЦОДД Новосибирской области Камеры на дорогах Камеры на перекрестках Камеры фотовидеофиксации
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Комментарии
10
265889986
29 минут
Структуры как шеф, вросли в кресла ,поборы сидя на мягком месте
Гость
34 минуты
То есть, проект с камерами в местах разрытия дорог мэрия закрыла?
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