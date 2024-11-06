Пробка длиной в 6 километров собралась у «Речного вокзала» в Новосибирске — где еще сложно проехать

Пробки образовались и нескольких других улицах Новосибирска Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сегодня утром, 6 ноября, на многих улицах Новосибирска собрались длинные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По данным сайта, сильнее всего движение затруднено на улице Большевистской — затор растянулся больше, чем на 6 километров.

Пробка начинается в районе разъезда Иня Источник: Яндекс.Карты











Помимо этого, пробки собрались на улицах Кирова, Выборной, Бориса Богаткова, Кошурникова, на Октябрьском мосту. На левом берегу затруднено движение в районе площади Труда, на улицах Ватутина, Станиславского, Троллейной, Петухова, Тюменской, Оловозаводской.

Затор собрался на Тещином Языке Источник: Яндекс.Карты











В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 7 баллов.