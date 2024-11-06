Пробка длиной в 6 километров собралась у «Речного вокзала» в Новосибирске — где еще сложно проехать

Сегодня утром, 6 ноября, на многих улицах Новосибирска собрались длинные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».
По данным сайта, сильнее всего движение затруднено на улице Большевистской — затор растянулся больше, чем на 6 километров.
Помимо этого, пробки собрались на улицах Кирова, Выборной, Бориса Богаткова, Кошурникова, на Октябрьском мосту. На левом берегу затруднено движение в районе площади Труда, на улицах Ватутина, Станиславского, Троллейной, Петухова, Тюменской, Оловозаводской.
В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 7 баллов.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске хотят расширить троллейбусные маршруты в спальных районах.