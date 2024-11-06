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Дороги и транспорт Пробка длиной в 6 километров собралась у «Речного вокзала» в Новосибирске — где еще сложно проехать

Пробка длиной в 6 километров собралась у «Речного вокзала» в Новосибирске — где еще сложно проехать

Дорожная ситуация в городе оценивается в 7 баллов

2 955
18 комментариев

Пробки образовались и нескольких других улицах Новосибирска

Сегодня утром, 6 ноября, на многих улицах Новосибирска собрались длинные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По данным сайта, сильнее всего движение затруднено на улице Большевистской — затор растянулся больше, чем на 6 километров.

Пробка начинается в районе разъезда Иня

Помимо этого, пробки собрались на улицах Кирова, Выборной, Бориса Богаткова, Кошурникова, на Октябрьском мосту. На левом берегу затруднено движение в районе площади Труда, на улицах Ватутина, Станиславского, Троллейной, Петухова, Тюменской, Оловозаводской.

Затор собрался на Тещином Языке

В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 7 баллов.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске хотят расширить троллейбусные маршруты в спальных районах.

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Комментарии
19
Учёный-кручёный-толчёный
30 минут
"Пробка длинной в 6 км"? Это как? Может быть, "пробка длинной полосой растянулась на 6 км". Длина вроде бы без удвоенного "н" пишется.
Гость
51 минута
Какие 7 баллов???? Большевистская в 7 утра колом стояла. Движения вообще не было. Люди с автобусов выходили, пешком шли. А всё почему ? Потому что после речного вокзала клали асфальт:(
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