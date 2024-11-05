Усть-Татарка: дорожники случайно основали новый населенный пункт в Новосибирской области — когда знак поменяют

В Новосибирской области дорожные службы согласились поменять дорожный знак с ошибкой в названии населенного пункта. Уже несколько лет он отправляет жителей и гостей Усть-Тарки в Усть-Татарку.
Вчера, 4 ноября, жители в очередной раз акцентировали внимание на опечатке. Сибирячка Надежда в группе «Усть-Тарка. Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» выложила фотографию дорожного указателя с этим дорожным указателем.
— Я не знаю, когда его там установили. Некоторые говорят, что он уже давно так стоит, — рассказала Надежда корреспонденту НГС.
В администрации Усть-Тарскского сельсовета затруднились назвать даже примерную дату установки дорожного знака.
— Это давно уже, думаю, несколько лет. Это не наша дорога, находится в другом районе. Просто указатель на нас. Наш глава района, мне кажется, много раз обращался, — сообщили НГС в приемной администрации.
Пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева на запрос НГС сообщила, что ошибка будет исправлена.
— Информационный щит заменят до конца ноября, — ответила Ольга Коломейцева.
В июне власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи.