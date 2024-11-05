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Дороги и транспорт Усть-Татарка: дорожники случайно основали новый населенный пункт в Новосибирской области — когда знак поменяют

Усть-Татарка: дорожники случайно основали новый населенный пункт в Новосибирской области — когда знак поменяют

В Новосибирской области дорожные службы поменяют дорожный знак с опечаткой

2 023
24 комментария

Ошибка будет исправлена

В Новосибирской области дорожные службы согласились поменять дорожный знак с ошибкой в названии населенного пункта. Уже несколько лет он отправляет жителей и гостей Усть-Тарки в Усть-Татарку.

Вчера, 4 ноября, жители в очередной раз акцентировали внимание на опечатке. Сибирячка Надежда в группе «Усть-Тарка. Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» выложила фотографию дорожного указателя с этим дорожным указателем.

— Я не знаю, когда его там установили. Некоторые говорят, что он уже давно так стоит, — рассказала Надежда корреспонденту НГС.

В администрации Усть-Тарскского сельсовета затруднились назвать даже примерную дату установки дорожного знака.

— Это давно уже, думаю, несколько лет. Это не наша дорога, находится в другом районе. Просто указатель на нас. Наш глава района, мне кажется, много раз обращался, — сообщили НГС в приемной администрации.

Пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева на запрос НГС сообщила, что ошибка будет исправлена.

— Информационный щит заменят до конца ноября, — ответила Ольга Коломейцева.

В июне власти признали ошибку в установке запрещающих дорожных знаков на выезде из микрорайона Стрижи.

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Новосибирская область Усть-Таркский район Дорожный указатель Ошибка Сибуправтодор
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Комментарии
24
эника
1 час
как то часто последние 3 года появляются новые населенные пункты, улицы и др. Колитесь чья дочуня там этим занимается. Подарите ребенку атлас чо ле. Профессионалов то на работу вряд ли возьмете, ведь да?
Ханна Намити
51 минута
жертвы ЕГЭ указатели пишут наверное
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