Усть-Татарка: дорожники случайно основали новый населенный пункт в Новосибирской области — когда знак поменяют

Ошибка будет исправлена Источник: Надежда Ромжаева











В Новосибирской области дорожные службы согласились поменять дорожный знак с ошибкой в названии населенного пункта. Уже несколько лет он отправляет жителей и гостей Усть-Тарки в Усть-Татарку.

Вчера, 4 ноября, жители в очередной раз акцентировали внимание на опечатке. Сибирячка Надежда в группе «Усть-Тарка. Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» выложила фотографию дорожного указателя с этим дорожным указателем.

— Я не знаю, когда его там установили. Некоторые говорят, что он уже давно так стоит, — рассказала Надежда корреспонденту НГС.

В администрации Усть-Тарскского сельсовета затруднились назвать даже примерную дату установки дорожного знака.

— Это давно уже, думаю, несколько лет. Это не наша дорога, находится в другом районе. Просто указатель на нас. Наш глава района, мне кажется, много раз обращался, — сообщили НГС в приемной администрации.

Пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева на запрос НГС сообщила, что ошибка будет исправлена.

— Информационный щит заменят до конца ноября, — ответила Ольга Коломейцева.