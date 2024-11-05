Названа предварительная дата открытия полного движения на Октябрьском мосту — ждать осталось чуть-чуть

Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть 11 ноября. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании при губернаторе сегодня, 5 ноября.
— Работы по асфальтированию Октябрьского моста завершаются после установки ограждений. Открытие движения планируем на 11 ноября, на месяц раньше срока по контракту, — отметил Максим Кудрявцев.
Постоянные проблемы с ремонтами и строительством мостов не могли пройти незамеченными для новосибирцев. Журналистка НГС поговорила с экспертами, почему город остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить — помимо автомобилистов, конечно.