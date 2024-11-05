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Дороги и транспорт Названа предварительная дата открытия полного движения на Октябрьском мосту — ждать осталось чуть-чуть

Названа предварительная дата открытия полного движения на Октябрьском мосту — ждать осталось чуть-чуть

Ремонт продлился два года

4 177
34 комментария

Мост начали ремонтировать в мае 2022 года и процесс шел с трудом

Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть 11 ноября. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании при губернаторе сегодня, 5 ноября.

— Работы по асфальтированию Октябрьского моста завершаются после установки ограждений. Открытие движения планируем на 11 ноября, на месяц раньше срока по контракту, — отметил Максим Кудрявцев.

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Постоянные проблемы с ремонтами и строительством мостов не могли пройти незамеченными для новосибирцев. Журналистка НГС поговорила с экспертами, почему город остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить — помимо автомобилистов, конечно.

ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост в Новосибирске Октябрьский мост Ремонт моста Мост Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
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Комментарии
34
Мрр
1 час
А никого не смущает, что капитально ремонтировали тротуар и 2 крайних правых полосы? А середина, 4 полосы как были, так и остались. Сейчас туда по-быстрому кинут асфальт, который облезет уже зимой. Терзают смутные сомненья, что в следующем году мост опять закроют, только уже оставят по одной полосе для движения.
Cobalt & Nickel
53 минуты
До открытия станции Спортивная осталось чуть чуть, нам говорили в 2023 году
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