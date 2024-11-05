Названа предварительная дата открытия полного движения на Октябрьском мосту — ждать осталось чуть-чуть

Мост начали ремонтировать в мае 2022 года и процесс шел с трудом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть 11 ноября. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании при губернаторе сегодня, 5 ноября.

— Работы по асфальтированию Октябрьского моста завершаются после установки ограждений. Открытие движения планируем на 11 ноября, на месяц раньше срока по контракту, — отметил Максим Кудрявцев.