«Паромную переправу сделать дешевле»: как новосибирцы отреагировали на план строительства четвертого моста

Объект должны были сдать в декабре 2023 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в следующем году на четвертом мосту установят пункты для платы проезда. Также концессионер планирует смонтировать подсветку на мосту и провести благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к объекту. Отметим, что срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года.

После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

— Пункты оплаты — вы до сих пор верите, что кто-то будет массово ими пользоваться? Только в экстренных случаях, когда надо срочно в аэропорт или пробка в городе 11 баллов, — отметил Картавый.

— Главное — установить пункты оплаты. Подсветку можно и не делать, — иронизирует Отец Кабани.

— Пора паромную переправу сделать, дешевле выйдет. А уж после закрывайте тогда все мосты на ремонт, — написал Гость.

— Сложнейший Крымский мост быстрее построили, а у нас всё никак не достроят, — отметил Читатель.

Скорее бы уже достроили наш мост. Хочется по нему проехать уже, — поделился Читатель.

— Люди у нас какие-то дикие. Платные мосты и дороги есть по всему миру. И у нас в стране тоже, особенно в ее центральной части. И ничего, много народу пользуется. Здесь никто никого не принуждает. Не хотите — пользуйтесь старыми, проверенными маршрутами, — написал Гость.