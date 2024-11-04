НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

7 м/c,

южн.

 743мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Когда будет видно пик метеорного потока Тауригиды

День гастрономического единства
Зумеры на рынке труда
Зимний дайджест моды
Отвязные дискотеки в 90-х
Шьет блестящую одежду
Первое каменное здание
Проверяем воду в кране
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Паромную переправу сделать дешевле»: как новосибирцы отреагировали на план строительства четвертого моста

«Паромную переправу сделать дешевле»: как новосибирцы отреагировали на план строительства четвертого моста

Стал известен план работ на четвертом мосту в 2025 году

2 195
31 комментарий

Объект должны были сдать в декабре 2023 года

В Новосибирске в следующем году на четвертом мосту установят пункты для платы проезда. Также концессионер планирует смонтировать подсветку на мосту и провести благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к объекту. Отметим, что срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года.

После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

— Пункты оплаты — вы до сих пор верите, что кто-то будет массово ими пользоваться? Только в экстренных случаях, когда надо срочно в аэропорт или пробка в городе 11 баллов, — отметил Картавый.

— Главное — установить пункты оплаты. Подсветку можно и не делать, — иронизирует Отец Кабани.

— Пора паромную переправу сделать, дешевле выйдет. А уж после закрывайте тогда все мосты на ремонт, — написал Гость.

— Сложнейший Крымский мост быстрее построили, а у нас всё никак не достроят, — отметил Читатель.

Скорее бы уже достроили наш мост. Хочется по нему проехать уже, — поделился Читатель.

— Люди у нас какие-то дикие. Платные мосты и дороги есть по всему миру. И у нас в стране тоже, особенно в ее центральной части. И ничего, много народу пользуется. Здесь никто никого не принуждает. Не хотите — пользуйтесь старыми, проверенными маршрутами, — написал Гость.

Четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В конце июня во время визита в Новосибирск председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Однако в сентябре стало известно, что рабочее движение по мосту не запустят в этом году. Из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Четвертый мост ВИС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
1 час
Станция спортивная, мост, съезд с бугринского,восточный объезд, мусороперерабатывающий завод , поликлиники..... Дальше продолжать ? Вопросы к Травникову .......
Гость
48 минут
Если завтра объявят о строительстве 5 моста, не поверите от желающих отбоя не будет. ни кто из мафиозных структур не желает глодать кости (достраивать мосты). ГЛАВНОЕ ввязаться в любой проект и пока есть финансирование осваивать ( растаскивать) его.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Don Жуан,36

Наташа,50

Денис,34

Александра,40

Даша,32

Натали,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление