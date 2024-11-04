«Паромную переправу сделать дешевле»: как новосибирцы отреагировали на план строительства четвертого моста

В Новосибирске в следующем году на четвертом мосту установят пункты для платы проезда. Также концессионер планирует смонтировать подсветку на мосту и провести благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к объекту. Отметим, что срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года.
После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Пункты оплаты — вы до сих пор верите, что кто-то будет массово ими пользоваться? Только в экстренных случаях, когда надо срочно в аэропорт или пробка в городе 11 баллов, — отметил Картавый.
— Главное — установить пункты оплаты. Подсветку можно и не делать, — иронизирует Отец Кабани.
— Пора паромную переправу сделать, дешевле выйдет. А уж после закрывайте тогда все мосты на ремонт, — написал Гость.
— Сложнейший Крымский мост быстрее построили, а у нас всё никак не достроят, — отметил Читатель.
Скорее бы уже достроили наш мост. Хочется по нему проехать уже, — поделился Читатель.
— Люди у нас какие-то дикие. Платные мосты и дороги есть по всему миру. И у нас в стране тоже, особенно в ее центральной части. И ничего, много народу пользуется. Здесь никто никого не принуждает. Не хотите — пользуйтесь старыми, проверенными маршрутами, — написал Гость.
Четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В конце июня во время визита в Новосибирск председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Однако в сентябре стало известно, что рабочее движение по мосту не запустят в этом году. Из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.