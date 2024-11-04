Пункты оплаты и монтаж подсветки — какие работы проведут на четвертом мосту в 2025 году

В Новосибирске в следующем году на четвертом мосту установят пункты для платы проезда. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в ГК «ВИС». По данным компании, в следующем году на объекте планируется завершить переустройство инженерных коммуникаций и устройство тоннеля на улице Станиславского.

Также в следующем году на мосту смонтируют подсветку, проведут благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к объекту. Сейчас на площадке работает более 300 человек и 55 единиц спецтехники. Отметим, что срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года.

Четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В конце июня во время визита в Новосибирск председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Однако в сентябре стало известно, что рабочее движение по мосту не запустят в этом году. Из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.