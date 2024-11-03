НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

южн.

 751мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
День гастрономического единства
Проверяем воду в кране
Зимний дайджест моды
Сбил «невидимую» бабушку
Что на полках "Марии-Ра"
Кто такой коуч Ситников
Банда милиционеров
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Не работает светофор»: гигантская пробка собралась воскресным вечером на Гусинобродском шоссе — фото

«Не работает светофор»: гигантская пробка собралась воскресным вечером на Гусинобродском шоссе — фото

Там перестал работать светофор и произошло ДТП

161
Написать комментарий

По словам читателя, пробка собралась из-за неисправного светофора

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе воскресным вечером 3 ноября собралась огромная пробка. По словам одного из местных жителей, там перестал работать светофор. О ситуации НГС сообщил читатель.

На дороге также ведут ремонтные работы

– Не работает светофор на Волочаевском жилмассиве, пробка от Ленты. Я выезжал с МЖК 15 минут назад, и светофор уже не работал. Побка была до остановки «Толбухина», сейчас стала еще больше, – рассказал НГС местный житель Игорь.

По данным 2ГИС, пробка действительно есть. Люди пишут о том, что на Гусинобродском шоссе произошло ДТП, а также ведутся дорожные работы.

Ранее мы писали об еще одной глухой пробке, которая собралась с утра на Димитровском мосту. Там вновь работают дорожники и что-то ремонтируют. Люди негодуют и идут по мосту пешком в направлении правого берега.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,57

Ирина,55

Наталья,40

АнастасияЯ,40

Ирина,49

Анастасия,39

Начать знакомиться
Объявления

Клининговые услуги

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление