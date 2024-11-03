«Не работает светофор»: гигантская пробка собралась воскресным вечером на Гусинобродском шоссе — фото

По словам читателя, пробка собралась из-за неисправного светофора Источник: читатель НГС Игорь











В Новосибирске на Гусинобродском шоссе воскресным вечером 3 ноября собралась огромная пробка. По словам одного из местных жителей, там перестал работать светофор. О ситуации НГС сообщил читатель.

На дороге также ведут ремонтные работы Источник: 2ГИС











– Не работает светофор на Волочаевском жилмассиве, пробка от Ленты. Я выезжал с МЖК 15 минут назад, и светофор уже не работал. Побка была до остановки «Толбухина», сейчас стала еще больше, – рассказал НГС местный житель Игорь.

По данным 2ГИС, пробка действительно есть. Люди пишут о том, что на Гусинобродском шоссе произошло ДТП, а также ведутся дорожные работы.