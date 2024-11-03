«Пришлось идти пешком»: на Димитровском мосту собралась огромная пробка — там снова идет ремонт

На мосту снова что-то ремонтируют Источник: читательница НГС











В Новосибирске утром в воскресенье, 3 ноября, на Димитровском мосту собралась огромная пробка в направлении правого берега. Об этом НГС сообщила читательница Полина. На мосту она заметила дорожных рабочих и технику. Новосибирцы оставляют гневные комментарии в 2ГИС.

– Сегодня снова ремонт на Димитровском мосту. Я проснулась утром часов 10:30, наверное. Пробка уже была. Сейчас пришлось идти пешком, потому что пробка есть по-прежнему. Я не стала ехать на автобусе и такси не стала вызывать, – рассказала НГС читательница Полина, которая проживает в ЖК «Ясный берег».

Новосибирцы возмущены, ведь ремонт можно делать по ночам Источник: читательница НГС











По данным 2ГИС, пробки в городе сегодня оценивают в 2 балла, при этом на Димитровском мосту в направлении правого берега движение полностью парализовано. Пробка также на проезде Энергетиков, на Станционной. Новосибирцы оставляют гневные комментарии в приложении.

Новосибирцы в 2ГИС оставляют гневные комментарии Источник: 2ГИС











– Проклятый город, – пишет Сергей Дмитриевич.

– Вы серьёзно? Весь город без пробок, а этот мост в сторону правого берега колом?, – удивляется Dem Wenn.

стоя в пробке сибиряки оставляют гневные комментарии в приложении Источник: читательница НГС











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, что за работы ведут на мосту и когда они завершатся. Ответ мы опубликуем сразу, как только получим.