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Дороги и транспорт «Пришлось идти пешком»: на Димитровском мосту собралась огромная пробка — там снова идет ремонт

«Пришлось идти пешком»: на Димитровском мосту собралась огромная пробка — там снова идет ремонт

Движение полностью парализовано в направлении правого берега

2 839
28 комментариев

На мосту снова что-то ремонтируют

В Новосибирске утром в воскресенье, 3 ноября, на Димитровском мосту собралась огромная пробка в направлении правого берега. Об этом НГС сообщила читательница Полина. На мосту она заметила дорожных рабочих и технику. Новосибирцы оставляют гневные комментарии в 2ГИС.

– Сегодня снова ремонт на Димитровском мосту. Я проснулась утром часов 10:30, наверное. Пробка уже была. Сейчас пришлось идти пешком, потому что пробка есть по-прежнему. Я не стала ехать на автобусе и такси не стала вызывать, – рассказала НГС читательница Полина, которая проживает в ЖК «Ясный берег».

Новосибирцы возмущены, ведь ремонт можно делать по ночам

По данным 2ГИС, пробки в городе сегодня оценивают в 2 балла, при этом на Димитровском мосту в направлении правого берега движение полностью парализовано. Пробка также на проезде Энергетиков, на Станционной. Новосибирцы оставляют гневные комментарии в приложении.

Новосибирцы в 2ГИС оставляют гневные комментарии

– Проклятый город, – пишет Сергей Дмитриевич.

– Вы серьёзно? Весь город без пробок, а этот мост в сторону правого берега колом?, – удивляется Dem Wenn.

стоя в пробке сибиряки оставляют гневные комментарии в приложении

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, что за работы ведут на мосту и когда они завершатся. Ответ мы опубликуем сразу, как только получим.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске определили нового подрядчика Димитровского моста. Контракт заключили до апреля следующего года.

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Пробка Димитровский мост Ремонт Рабочие
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Комментарии
28
За державу обидно!
1 час
Ремонт это хорошо в любом случае ,а плохо то ,что те кто должен этот ремонт летом сделать сидят в своих кабинетах ,а не на Караваева1. Если переезда из кресел на нары не будет,то так и будем в вечной пробке и на разбитых дорогах .
eskimos
45 минут
а чо вы им сделаете то? в интернетах поноете? ичо? они расстроились конечно. тем более что они и не читают даже вот это вот всё. молчите и тЕрпите, так молчите и терпИте. бгггг
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